Diputaciones andaluzas analizan en Sevilla estrategias comunes para avanzar en la digitalización y afrontar retos de IA

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de Sevilla ha acogido este martes el Encuentro Tecnológico de Diputaciones Andaluzas, antesala de 'InproInnova', la XII Feria de la Innovación y las Nuevas Tecnologías que se celebra este miércoles, 19 de noviembre, en Fibes. El foro, organizado por Inpro, ha reunido a responsables públicos y a directores y directoras de áreas TIC de las ocho provincias andaluzas, recibidos por la diputada de Concertación de la Diputación de Sevilla, Marta Alonso Lappi.

Según ha informado la institución provincial sevillana en una nota, Alonso ha destacado que esta cita se ha convertido en "un espacio necesario, útil y enriquecedor", que permite a las diputaciones evaluar su avance digital y compartir soluciones que mejoran el servicio público. "Nos une la vocación de servicio público y la convicción de que la digitalización mejora la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha señalado.

El encuentro ha tenido como objetivo profundizar en estrategias comunes y proyectos que puedan aplicarse en diferentes territorios, con las adaptaciones necesarias. Según la diputada, "las entidades públicas juntas tenemos más fuerza para impulsar proyectos replicables en todas nuestras provincias, y muchos de los desafíos que compartimos pueden canalizarse mediante iniciativas comunes".

Durante la jornada se han abordado los modelos de prestación de servicios electrónicos y la automatización de procesos para ayuntamientos; el panorama de la inteligencia artificial en la gestión pública y, en particular, en las diputaciones; y el estado de las subvenciones Next Generation vinculadas a proyectos digitales. Los asistentes han compartido experiencias, avances y propuestas, y se ha reforzado el grupo de trabajo interprovincial dedicado a impulsar proyectos europeos conjuntos.

APORTACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

Alonso ha subrayado que la digitalización de la administración local es un objetivo estratégico de la Diputación de Sevilla, clave para "prestar servicios públicos de calidad a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, garantizando la igualdad de oportunidades y la cohesión territorial y social".

A través de su sociedad instrumental Inpro, la institución ha desarrollado una estrategia estructurada de transformación digital que incluye el Mapa de Oportunidades de IA 2025 y el Plan Estratégico de IA 2026, orientados a identificar casos de uso y líneas de actuación para la incorporación segura de inteligencia artificial en la gestión pública. También ha presentado el Plan Operativo de Gobierno Electrónico, centrado en la simplificación administrativa, la automatización de procedimientos y la mejora de la relación digital con ciudadanía y ayuntamientos, así como el Plan de Digitalización a Municipios, dirigido especialmente a los consistorios con menor capacidad tecnológica.

Asimismo, la Diputación se ha adherido al sistema de ciberseguridad impulsado por la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, para reforzar la protección de infraestructuras y servicios municipales.