La directora de producción Manuela Ocón, Mención Especial 'Sevilla de Cine' de Prodetur

SEVILLA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La directora de producción andaluza Manuel Ocón ha sido reconocida este jueves con la Mención Especial 'Sevilla de Cine' del Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla organizado por la Diputación, a través de Prodetur-Turismo de la Provincia de Sevilla.

En una nota remitida por la institución, han puesto en valor la "especial contribución" de la profesional andaluza a "la proyección nacional e internacional del cine hecho en Andalucía, y muy especialmente del cine realizado desde la provincia de Sevilla".

Manuela Ocón ha trabajado en más de una veintena de largometrajes y series, formando parte de todas las categorías del departamento de producción desde 1996. Tras sus primeros trabajos, a las órdenes de directores como Carlos Saura o Fernando Fernán Gómez, Ocón ha formado parte de buena parte de la filmografía de la llamada 'Generación Cinexin' (Alberto Rodríguez, Santi Amodeo, Ana Rosa Diego, Paco Baños...).

Su colaboración con el director Alberto Rodríguez y con Atípica Films ha sido determinante en títulos como '7 vírgenes' (2004), 'After' (2008), 'Grupo 7' (2012), 'La isla mínima' (2014), 'El hombre de las mil caras' (2016) o ls serie 'La Peste '(2017-2019).

En 2022 asumió la dirección de producción de 'Modelo 77', trabajo por el que obtuvo el Premio Goya a la Mejor Dirección de Producción, así como el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía.

Manuela Ocón ha recibido también reconocimientos como el Premio Luz del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el Premio Asecan Josefina Molina, el Premio Archidona y diversos galardones otorgados por la crítica y por asociaciones profesionales. Es vocal de la asociación TeSeA, miembro de APPA, Aamma y CIMA, y académica tanto de la Academia de Cine de España como de la Academia de Cine de Andalucía, de la que es socia fundadora.

Con esta Mención Especial 'Sevilla de Cine', el Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla reconoce "la trayectoria de una profesional imprescindible, cuya excelencia técnica, liderazgo y compromiso han sido decisivos para demostrar que desde Sevilla pueden desarrollarse producciones de máxima calidad, competitivas a escala internacional y capaces de proyectar la imagen de la provincia en todo el mundo".

La directora de producción recibirá el galardón durante la gala de entrega de premios del IX Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla, que tendrá lugar el próximo 18 de diciembre, en el Cartuja Center CITE.