La DO Estepa presenta su aceite fresco de la nueva campaña 2025-26 en un acto en el Metrosol Parasol de Sevilla

Acto de presentación de aceites frescos con DO Estepa para la nueva campaña 2025-2026 en Sevilla.

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (DO) Estepa ha presentado su aceite fresco de la nueva campaña 2025/2026 en un acto celebrado en el espacio Metropol Parasol de Sevilla que ha reunido a 40 invitados entre periodistas, creadores de contenido, profesionales del sector Horeca y distribuidores de alimentación.

El evento tuvo lugar este pasado lunes, 24 de noviembre, y fue inaugurado por el presidente de la Denominación de Origen Estepa, José María Loring, y por el director comercial de Oleoestepa S.C.A., Cristóbal Capitán, quienes, según se detalla en una nota difundida este martes, destacaron "el esfuerzo colectivo de agricultores, técnicos y cooperativas para lograr, campaña tras campaña, unos aceites de máxima calidad reconocidos dentro y fuera de España".

Ambos subrayaron el "compromiso firme" del territorio "con un modelo de producción sostenible y con la preservación del olivar como motor social, económico y ambiental", así como pusieron de relieve que, en la campaña pasada, los aceites de la DOP Estepa fueron elegidos como los mejores del mercado por la organización de consumidores, "un reconocimiento que confirma su liderazgo en el sector".

La cita estuvo conducida por el secretario general de la DOP Estepa, Moisés Caballero; la jefa de panel de cata de Oleoestepa S.C.A., Sandra Martín, y el chef Ezequiel Montilla, responsable del menú maridado.

Los asistentes disfrutaron de la cata de tres aceites frescos --de las variedades Hojiblanca, Estepa Virgen y Arbequina con DOP Estepa-- armonizados con un menú "especialmente diseñado para resaltar sus matices", según destacan desde la denominación de origen.

Como primer plato, los comensales degustaron una mazamorra de almendra con gamba blanca de Huelva y espárrago, elaborada con aceite de oliva virgen extra (AOVE) Hojiblanca, tras lo que el chef presentó un secreto de bellota 100% ibérico con setas y patatas fritas en AOVE, acompañado del virgen extra 'Estepa Virgen'. El cierre dulce llegó con un bizcocho de zanahoria, AOVE, canela y espuma de Pedro Ximénez, maridado con el AOVE Arbequina.

Desde la DO Estepa valoran que este encuentro fue "un éxito rotundo" en el que "el ambiente, la gastronomía y la calidad excepcional de los aceites emocionaron a los asistentes, que elogiaron la experiencia y la profesionalidad del equipo" del citado sello de calidad, así como reivindican que "la organización demostró, una vez más, que los valores que la definen --respeto por el producto, calidad, excelencia y sostenibilidad-- son la base de un trabajo reconocido y admirado en el sector oleícola nacional".