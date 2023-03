El doctor Alonso Puig aboga en Alcalá (Sevilla) por "una alianza humana" para afrontar retos personales y sociales

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El doctor Mario Alonso Puig ha ofrecido este miércoles una conferencia en el Auditorio Riberas del Guadaíra, en Alcalá de Guadaría (Sevilla), titulada 'El viaje interior, un viaje sin distancia' en la que ha abogado por "una alianza humana basada en la comprensión del otro y la colaboración y la propia humildad para afrontar no solo los retos de la sociedad actual sino también para mejorar el desarrollo personal y las relaciones sociales".

Puig ha agradecido a la alcaldesa de Alcalá, Ana Isabel Jiménez, la acogida en la ciudad de actividades como ésta que tiene como "único objetivo" ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y ofrecer "herramientas para enfrentarse a la vida como un camino hacia la felicidad", ha recogido el Ayuntamiento alcalareño en una nota de prensa.

Alonso Puig ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio. Lleva más de 20 años impartiendo cursos, conferencias y trabajando con equipos directivos para potenciar capacidades humanas como el liderazgo, el trabajo en equipo, la gestión del cambio, salud, bienestar, felicidad, comunicación, creatividad e innovación.

Entre los mensajes que ha lanzado ha enfatizado la necesidad de que las personas trabajen en "no devolver maldad por maldad, sino en buscar el diálogo y la conexión con el otro". "La ira no sale de la maldad, sino de la herida, y el mundo es un hospital de personas heridas, pero ¿qué necesita el mundo, personas que reaccionen a la ira con más ira o que busquen una reacción de cercanía y comprensión?", ha asegurado.

El doctor Puig insiste en que hay que luchar contra el ego y la soberbia, "no brillar, sino iluminar" para poder ayudar a los demás, y "perdonar para creer porque el rencor afecta negativamente a la salud y tener una disposición positiva ayuda", haciendo referencia a su experiencia real en la medicina.

El conferenciante ha apuntado que el 80% de las consultas médicas tiene como uno de los elementos causantes las emociones disfuncionales (la culpa, la desesperanza, el rencor), y la mayor parte de las personas viven atrapados en el pasado o con ansiedad en el futuro sin vivir el presente, sin disfrutarlo.

El doctor ha abogado por afrontar los retos como oportunidades y aunque ha reconocido ser consciente de los temores que pueda suponer salir de esa zona de confort, ha animado a aprender a mirar de otra manera. "No ves la oportunidad si no miras, y no miras si no crees que vas a encontrar nada", por ello, ha insistido en buscar el sosiego y la tranquilidad en este mundo.