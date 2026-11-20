El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el acto de entrega del I Premio Luisa Roldán 'La Roldana', concedido por la Hermandad de la Exaltación al doctor José Pérez Bernal. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asistido este viernes en la sede de Caja Rural del Sur a la entrega del I Premio Luisa Roldán 'La Roldana', otorgado por la Hermandad de la Exaltación al doctor José Pérez Bernal en reconocimiento a sus más de 40 años de dedicación al fomento de la donación y los trasplantes de órganos.

Durante el acto, el alcalde ha destacado la trayectoria profesional y humana del doctor Pérez Bernal, al que ha definido como "un ejemplo de entrega, generosidad y compromiso con la vida". Asimismo, ha subrayado su labor para fomentar la donación de órganos, tejidos y médula ósea, combatir los prejuicios y sensibilizar a la sociedad, así como su colaboración con las hermandades sevillanas en esta causa solidaria.

El regidor ha felicitado a la Hermandad de la Exaltación por la creación de este galardón, que nace con "vocación de permanencia" y que "une el legado artístico de Luisa Roldán, tan presente en el patrimonio de la corporación, con valores como la solidaridad, la excelencia y la entrega a los demás".

Por último, el alcalde ha señalado que este reconocimiento llega en "un año especialmente significativo para la hermandad", ya que el Cristo de la Exaltación presidirá el 15 de octubre el Vía Crucis de las Cofradías organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías.