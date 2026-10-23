La DOP Estepa (Sevilla) inicia la campaña de AOVE con previsión de 40 millones de kilos de aceite en su territorio

Archivo - Una mujer vierte aceite sobre unas rebanadas de pan - DOP ESTEPA - Archivo

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Denominación de Origen (DOP) Estepa ha anunciado el inicio de la nueva campaña de producción de Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE) 2026/2027, con una estimación de mayor cosecha y el reto de revalidar la excelencia que caracteriza a sus aceites. Según los datos comunicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la previsión nacional de producción de aceite de oliva en España para la campaña 2026/2027 se sitúa en torno a 1.602.596 toneladas, lo que supone un incremento del 23% respecto a la campaña anterior.

En lo que respecta a la provincia de Sevilla, se estima en esta próxima campaña 142.000 toneladas. Así, en el territorio amparado por la Denominación Estepa --que abarca 14 municipios, más de 50.000 hectáreas y ocho millones de olivos de variedades como hojiblanca, arbequina, manzanilla, picual y lechín--, la previsión de producción de aceite de oliva se sitúa en torno a los 40 millones de kilos de aceite; siempre y cuando acompañe la climatología, remarca en un comunicado.

Moisés Caballero, secretario de la DOP Estepa, ha explicado que se afronta esta nueva campaña con una "enorme ilusión", respaldada por las previsiones de alcanzar una cosecha superior y una mayor producción de aceite de oliva virgen extra. "No obstante, mantenemos la cautela que exige el sector, plenamente conscientes de problemáticas que nos afectan o determinan como son la climatología o la falta de mano de obra".

Asimismo, ha comentado que la máxima prioridad de la Denominación "continúa siendo preservar el estándar de excelencia que nos caracteriza desde hace años. Nos motiva especialmente el reto de conseguir, una vez más, esa calidad suprema que de manera continuada es reconocida con prestigiosos galardones en los principales certámenes de todo el mundo".

El inicio de la campaña oleícola supone también un revulsivo económico y social para el territorio, con más de 250.000 jornales generados solo en el campo y una aportación de más de 225 millones de euros anuales: "motor que combina tradición, innovación y sostenibilidad".

Entre los factores distintivos del territorio protegido por la DOP Estepa resalta el "compromiso total con el medio ambiente, ya que la totalidad de su cosecha se elabora mediante técnicas sostenibles de producción ecológica e integrada". Asimismo, la entidad logra campaña tras campaña "un hito sin precedentes" en zonas olivareras de su dimensión, "al conseguir que más del 90% del aceite producido alcance la máxima categoría de virgen extra".

A esto se suma que alberga la mayor diversidad de tipos de AOVE amparados por la Unión Europea, lo que le otorga una capacidad privilegiada para dar respuesta a las distintas exigencias del consumidor y posicionarse con fuerza en los mercados internacionales.

DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA ESTEPA

La Denominación de Origen Protegida Estepa es la entidad más exigente a la hora de certificar un aceite de oliva virgen extra, de ahí que muchos de sus aceites amparados cuenten con importantes premios nacionales e internacionales.

Sus reconocidos zumos de aceituna proceden de la Comarca de Estepa y Puente Genil, un territorio que cuenta con una historia milenaria y el saber hacer de más de 4.500 familias olivareras que siguen fieles a la tradición de dar cada año el mejor fruto para producir el más exquisito Aceite de Oliva Virgen Extra, reconocido hasta en seis ocasiones "el mejor aceite de oliva virgen extra" por OCU.

Entre las variedades de aceite de oliva virgen extra amparadas por la Denominación de Origen Estepa se encuentran la Hojiblanca, Arbequina, Selección y Estepa Virgen, las cuales destacan, entre otros aspectos, por su frutado, y su riqueza de aromas. Además, todos los vírgenes extra de la Denominación de Origen Estepa cuentan con un equilibrio de amargor y picante, características fundamentales en un buen aceite, que lo hacen riquísimo al paladar.