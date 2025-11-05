Dorantes, Farruquito y José del Tomate, este sábado en el Maestranza de Sevilla en el espectáculo flamenco 'De tal palo'

Archivo - Dorantes es uno de los artistas que participa en el espectáculo 'De tal palo' - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla acoge el sábado, 8 de noviembre, 'De tal palo', un espectáculo que reúne a seis artistas pertenecientes "a las más emblemáticas sagas del flamenco": Dorantes, Farruquito, Karime Amaya, José del Tomate, Lela Soto e Ismael de la Rosa. Sobre el escenario, "estos herederos de grandes dinastías" ofrecerán un encuentro "entre tradición y modernidad", donde cada uno revive su legado "con autenticidad y pasión".

'De tal palo' es un homenaje vivo al flamenco como herencia, arte y raíz. Cada intérprete representa un "linaje legendario": Dorantes, sobrino de El Lebrijano y nieto de La Perrata, ha llevado el piano "al corazón del flamenco, ampliando sus horizontes sonoros".

Farruquito, heredero del "inolvidable" Farruco, "encarna la pureza y el temperamento del baile flamenco en su máxima expresión".

Karime Amaya, sobrina nieta de la "mítica" Carmen Amaya, "aporta su fuerza y elegancia, manteniendo viva la llama de 'La Capitana'".

José del Tomate, hijo de Tomatito y bisnieto de El Tomate, "exhibe un virtuosismo heredado y una sensibilidad contemporánea".

Por último, Lela Soto, nieta del legendario 'Sordera de Jerez', "representa la voz joven que fusiona la esencia jerezana con matices modernos" e Ismael de la Rosa, nacido en el seno de una familia trianera, "aporta la emoción y profundidad de una voz marcada por la tradición y la autenticidad".

El espectáculo contará, además, con la participación de Pedro Sierra (guitarra), Ezequiel Montoya (cante), Jonatan Cortés (percusión) y Maday (batería), bajo la dirección escénica de Verónica Morales.

En 'De tal palo', cada artista tendrá "su momento de brillo individual", pero también se entrelazarán en colaboraciones inéditas que "reflejan la fuerza de los lazos familiares y artísticos que sostienen el flamenco". El resultado es un encuentro generacional cargado de "duende, emoción y maestría".

Las entradas, con precios entre 27 euro (Paraíso) y 65 euro (Patio), están disponibles en las taquillas del Teatro de la Maestranza y en la web 'www.teatrodelamaestranza.es'.