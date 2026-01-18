Dos heridos en Sevilla tras colisión entre dos turismos en la confluencia entre José Laguillo y Amador de los Ríos

Imagen de la colisión entre dos turismos en la calle José Laguillo publicada en la red social X (antes Twitter). - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas de forma leve tras la colisión entre dos turismos en la confluencia entre la calles José Laguillo y Amador de los Ríos en la noche de este sábado.

Tal y como ha precisado el Consistorio local a través del perfil de Emergencias Sevilla en la red social X (antes Twitter), el incidente ha conllevado desvíos de tráfico, ya restituido con normalidad en la mañana de este domingo.

Asimismo, la Administración local ha concretado que se mantuvieron los desvíos de tráfico hasta que se retiraron los vehículos y hasta que actuó Lipasam para facilitar el tránsito de las líneas nocturnas de Tussam.