Dos investigadores de la US premiados por crear Idheapp, una aplicación tecnológica al servicio de la inclusión

Los investigadores Borja Sañudo, Adrián Feria y Antonio José Sánchez-Oliver de la Universidad de Sevilla (US) han sido distinguidos con el segundo premio en los XIX Premios Estrategia NAOS por el proyecto Idheapp. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los investigadores Borja Sañudo, Adrián Feria y Antonio José Sánchez-Oliver de la Universidad de Sevilla (US) han sido distinguidos con el segundo premio en los XIX Premios Estrategia NAOS (edición 2025), otorgados por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), por el desarrollo del proyecto Idheapp.

Según ha indicado la institución en una nota, estos galardones reconocen iniciativas "innovadoras que fomentan hábitos de vida saludables en la población, consolidándose como uno de los referentes nacionales en el ámbito de la salud pública".

El proyecto premiado, IDHEApp, desarrolla una herramienta tecnológica accesible e innovadora para entornos móviles que promueve estilos de vida saludables entre jóvenes con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, así como entre sus familias.

Entre las características de la aplicación se encuentran la promoción de hábitos clave para la salud, incluyendo actividad física, alimentación equilibrada y calidad del sueño; un diseño accesible, que facilita su uso por personas con distintas capacidades; la gamificación, que incrementa la motivación y la adherencia al programa; el uso de distintos idiomas, para ampliar su alcance a diferentes contextos cultuales; y la conexión con dispositivos portátiles, permitiendo una monitorización objetiva y en tiempo real.

El proyecto se ha iniciado con un ensayo piloto que ha incluido recogida de datos al inicio y al final de la intervención. El estudio se llevó a cabo en dos sedes, Roma (Italia) y Rijeka (Croacia), con una muestra de 60 jóvenes con discapacidad intelectual de entre 8 y 35 años.

La US ha indicado que los resultados "mostraron mejoras en varios ámbitos, como un aumento en el número de pasos diarios y tendencias positivas en actividad ligera y tiempo en bipedestación". También se observó "una ligera mejora en la calidad del sueño tras la intervención".

En cuanto a la alimentación, "se registró un incremento claro en el consumo regular de frutas y verduras, tanto en frecuencia semanal como en número de raciones diarias, reflejando un cambio real en los hábitos alimentarios".

La Universidad ha reseñado que los resultados de este estudio piloto "tienen implicaciones relevantes tanto para la práctica clínica como para el diseño de políticas públicas". En esta línea, han asegurado que "la buena acogida del enfoque gamificado sugiere que la tecnología puede ser una herramienta valiosa para promover hábitos saludables en personas con discapacidad intelectual, ofreciendo una alternativa más escalable y accesible frente a los métodos tradicionales presenciales".

En este sentido, han añadido que los hallazgos "subrayan la necesidad de que las intervenciones no solo sean tecnológicamente sólidas, sino centradas en el usuario y respaldadas por un sistema de apoyo de los cuidadores".

La US ha subrayado que el Premio Estrategia NAOS pone en valor la labor de los investigadores y de la asociación Muévete, "destacando su capacidad para combinar ciencia, tecnología e impacto social". Asimismo, "consolida la posición de la Universidad de Sevilla como referente en investigación en salud, innovación y actividad física".