Dos monografías sobre el joven Béquer y el escenógrafo Juan Lizasáin, premios 'Archivo Hispalense' 2025

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Dos monografías centradas en estudios de personalidades, una titulada 'El joven Bécquer. Los años sevillanos del poeta a través de sus domicilios', de Juan Carlos de Lara Ródenas, y otra sobre 'Juan Lizasáin, decorador y escenógrafo en la Andalucía del siglo XIX', de Francisco Ollero Lobato, han obtenido los Premios en la sección de Literatura y en la sección de Arte, respectivamente, del Concurso 'Archivo Hispalense' 2025, que convoca la Diputación de Sevilla, a través de su Área de Cultura y Ciudadanía.

Según una nota remitida por la institución provincial, 'Sostenibilidad en la Provincia de Sevilla' de Francisco Rivero Pallarés, ha ganado el accésit de Ciencias Sociales, en una edición de este certamen en la que el Jurado ha dejado desiertas varias categorías, con el objetivo de "mantener el alto estándar de calidad" que caracteriza al galardón.

El jurado ha estado integrado por Teresa Padilla, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla; Asunción Díaz Zamorano, profesora titular de la Universidad de Huelva; Benito Navarrete, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid; Francisco Núñez Roldán, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada; la directora general del Área de Cultura y Ciudadanía y la técnica de Publicaciones de la Diputación de Sevilla, Carolina Morales y Pilar Rodríguez Habela, respectivamente, el Manuel Jesús Blanco, que ha actuado como secretario.

Sobre la obra 'El joven Bécquer. Los años sevillanos del poeta a través de sus domicilios', el jurado ha destacado que la obra "resuelve con rotundidad documental" una cuestión sobre la vida del poeta que "arrastra numerosos errores" en biografías. "Al fin Sevilla va a contar con un estudio firme y contundente sobre la relación poeta con su ciudad de origen", ha indicado.

Su autor es Juan Carlos de Lara Ródenas, poeta, crítico literario y estudioso de la vida y obra de Gustavo Adolfo Bécquer, sobre el que ha publicado 'El balcón de las golondrinas. El hallazgo de la casa que fue escenario de las Rimas de Bécquer', elegido por Luis Alberto de Cuenca como uno de los tres mejores libros en español de ese año para ABC Cultural.

Por otro lado, de la 'Juan Lizasáin, decorador y escenógrafo en la Andalucía del siglo XIX', el jurado ha indicado que "se trata de una brillante aportación a la historia de la escenografía, al gusto y a la decoración de interiores, así como al estudio de la arquitectura efímera en el primer tercio del siglo XIX".

Su autor es Francisco Ollero Lobato, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y autor de numerosos libros y artículos científicos. Ha dedicado su investigación a la historia de la ciudad y su arquitectura, desde las transformaciones materiales hasta su construcción cultural.

Finalmente, sobre 'Sostenibilidad en la Provincia de Sevilla' ha indicado que se trata de una monografía, "original e inédita", centrada en el análisis de la sostenibilidad en la provincia de Sevilla, mediante el diseño de una serie de indicadores y la realización de una valoración cuantitativa basada en los valores alcanzados por en indicadores para los municipios de la provincia.

Su autor es Francisco Rivero Pallarés, doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad de Sevilla, Máster en Evaluación de Impacto Ambiental por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, y Máster en Sistemas de Gestión Ambiental por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza.