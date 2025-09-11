Duncan Dhu inaugura en Utrera (Sevilla) el Festival del Patio+Metrópolis

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda Duncan Dhu abrirá este viernes la segunda edición del Festival del Patio+Metrópolis en la Plaza de Toros de Utrera (Sevilla), en el marco de la conmemoración del 40º aniversario del debut del grupo.

La cita comenzará a las 22,00 horas, con acceso al recinto desde las 21,00 horas, y revivirá "los grandes éxitos de la banda", como 'Cien gaviotas', 'Jardín de rosas' o 'Esos ojos negros', interpretados en versión revisitada por su líder.

Tras colgarse el cartel de 'sold out', esta semana se pusieron a la venta 1.500 entradas adicionales que ya se han agotado, según ha informado en una nota el diputado de Cultura y responsable del festival, Casimiro Fernández.

El Festival del Patio+Metrópolis, impulsado por la Diputación de Sevilla, acoge hasta el 10 de octubre nueve conciertos de artistas de referencia nacional, consolidándose como una de las grandes citas musicales de la provincia.

El ciclo se expande al área metropolitana, con conciertos de Rozalén el sábado 13 de septiembre en Alcalá de Guadaíra, Fangoria y Nancys Rubias el domingo 14 de septiembre en La Rinconada, Coque Malla el 21 de septiembre en Dos Hermanas y Camela el 10 de octubre en Mairena del Aljarafe. Además, el Patio de la Diputación acogerá cuatro noches consecutivas protagonizadas por Miss Caffeina el 17 de septiembre, Siloé el 18 de septiembre, Santiago Auserón y Academia Nocturna el 19 de septiembre y Derby Motoreta's Burrito Kachimba el 20 de septiembre.