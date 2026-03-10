La Junta crea este miércoles el Comisionado sobre el accidente de Adamuz (Córdoba) y aprueba personarse en la causa

Archivo - Reunión del Consejo de Gobierno andaluz presidida por Juanma Moreno. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto abordar en su reunión semanal de este miércoles, 11 de marzo, una propuesta de acuerdo para avocar y ejercer, a través del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, las competencias que corresponden a los titulares de las distintas consejerías en relación con las autorizaciones para la personación y el ejercicio de acciones judiciales derivadas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

Asimismo, el acuerdo contempla instar a las Consejerías de Salud, Presidencia y Emergencias a la creación de un Comisionado para el seguimiento y apoyo a los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, según figura en el orden del día, consultado por Europa Press.

Este nuevo organismo ya fue anunciado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el pasado mes de febrero durante la celebración de un Consejo de Gobierno extraordinario en Adamuz. En aquel encuentro, el presidente explicó que esta comisión, de carácter "institucional", elaborará un balance anual sobre la situación de las víctimas y analizará también el estado de las infraestructuras ferroviarias.

La mesa de trabajo analizará distintas líneas de actuación, entre ellas la preservación de la memoria de las víctimas, el mantenimiento de la atención a las personas afectadas y a sus familiares, así como el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias. En este ámbito, se evaluarán las inversiones realizadas, las previstas y las posibles mejoras en los protocolos de seguridad, ya que, según señaló Moreno, "es algo que nos han pedido de manera reiterada y continuada las víctimas, que insistamos en que esto no vuelva a suceder".

El presidente detalló que esta mesa estará integrada por representantes de colegios profesionales y expertos técnicos, que aportarán su criterio para conformar un órgano de carácter "plural". Inicialmente, contará con un plazo de dos años para realizar el seguimiento de todos estos ámbitos, aunque queda abierta la posibilidad de ampliarlos.

OTROS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Además de la aprobación de este organismo, el orden del día de la reunión de este miércoles contempla la Propuesta de Acuerdo por la que se toma conocimiento de la aprobación del Plan de Acción de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía 2026-2028 (Padpcua). Asimismo, se analizará el proyecto de Decreto por el que se modifica el Reglamento sobre el régimen aplicable a los suelos contaminados, aprobado por el Decreto 18/2015, de 27 de enero.

El Ejecutivo andaluz también estudiará el proyecto de Decreto que regula el sistema de guardias localizadas para el personal de los Centros de Prevención de Riesgos Laborales, con el objetivo de garantizar la intervención "inmediata" en la investigación de accidentes de trabajo en Andalucía.

Por último, se examinará el proyecto de Decreto-ley que establece medidas administrativas y fiscales urgentes para la implantación de las licencias interautonómicas de caza y pesca en aguas continentales, así como para el fomento de la actividad cinegética en Andalucía.