Editorial de la US (Sevilla) reúne en un libro textos de Antonio Gómez Azeves con motivo de la Feria del Libro Antiguo

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Editorial Universidad de Sevilla, ha reunido en un libro textos del escritor sevillano Antonio Gómez Azeves, con el que estará presente en la nueva edición de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla, que se celebra del 26 de septiembre al 19 de octubre en la Plaza de San Francisco, con un estand propio.

Según ha informado la entidad en una nota de prensa, en esta obra se ha agrupado una "amplia muestra de publicaciones de Antonio Gómez Azeves, escritor sevillano poco conocido del siglo XIX, cuyos manuscritos y papeles fueron cedidos a la Real Sociedad Económica del País de Sevilla, donde actualmente se conservan".

De esta forma, este libro se estructura en dos partes "bien diferenciadas", antecedidas por un estudio preliminar de Joaquín Agudelo Herrero, en la que ofrecerá "una semblanza de la vida y obra de Gómez Azeves".

Por un lado, 'Recuerdos sevillanos' será una recopilación de artículos de carácter literario e histórico, que incluye textos, construidos con un "estilo narrativo sencillo y ameno, en los que ambienta de manera imaginativa escenas cotidianas del pasado de la capital hispalense".

Por otro, bajo el título 'Antigüedades, bellezas y sepulturas de Sevilla', reunirá artículos en los que divulga datos sobre algunos aspectos históricos de parroquias de Sevilla y transcripciones de las partidas de bautismo, matrimonio y defunción de personajes históricos sevillanos, así como estudios arqueológicos y biográficos.

Asimismo, la Editorial Universidad de Sevilla pondrá a disposición de todos los visitantes a la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión una amplia muestra de sus libros descatalogados, a precios reducidos. En total "serán cerca de un millar de ejemplares, correspondientes a más de 150 títulos".

De ellos, 83 corresponden al último proceso de descatalogación y que por primera vez se pueden adquirir "al nuevo precio reducido en este certamen, entre los que destacan algunos que, en su momento, tuvieron un volumen elevado de ventas", como 'Andalucía y la Guerra Civil', 'Biografía de un campesino andaluz' o 'Historia de Europa', entre otros.

La Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Sevilla alcanza este año su 48ª edición con la participación de expositores del libro de ocasión de toda España y acogerá un programa de actividades literarias organizadas por la Asociación Amigos del Libro Antiguo con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura.