Educación considera "adecuada" la revisión de los cuadernillos de educación afectivo-sexual del Ayuntamiento de Sevilla

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha afirmado este jueves que, si el Ayuntamiento de Sevilla ha decidido revisar los cuadernillos de educación afectivo-sexual dirigidos al alumnado de Infantil y Primaria, "lo ha hecho adecuadamente", aunque ha señalado que desconoce los motivos concretos que han llevado a tomar esta decisión.

"Desconozco por qué se ha llevado a cabo, pero si el Ayuntamiento de Sevilla lo ha hecho porque considera necesario actualizarlos o desarrollarlos de otra manera, lo ha hecho adecuadamente", ha expresado la consejera en declaraciones a los medios.

Castillo ha subrayado la importancia de garantizar la autonomía de los centros educativos, "tanto pedagógica como organizativa", y ha asegurado que esta libertad "es clave para el éxito escolar".

En esta línea, ha recordado que los centros cuentan con numerosos recursos facilitados por la Administración educativa, desde libros de texto y dispositivos digitales hasta bases de datos e información aportada por ayuntamientos, diputaciones y organizaciones sociales, que el profesorado utiliza para construir el currículo adaptado a su alumnado y contexto.

"Cada centro decide qué recursos son más oportunos en función de la edad de su alumnado o de su entorno", ha enmarcado, a la par que ha defendido que la autonomía de los centros "es esencial para el desarrollo de proyectos educativos propios y de calidad".

Por su parte, el Consistorio ha enmarcado que se encuentra actualizando el cuadernillo de formación afectivo-sexual para Infantil y Primaria. Por ello, según asegura, se está conformando un un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación, además de los profesionales de Promoción de la Salud.

Por último, cabe recordar que en los últimos días el Grupo Municipal de Vox ha considerado una "buena noticia" que "por fin" el Ayuntamiento de Sevilla "haya decidido revisar los llamados cuadernillos de educación afectivo-sexual dirigidos a niños de Infantil y Primaria".