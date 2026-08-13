Ejecutado al 75% el PAI para la regeneración urbana de Sevilla Este con 12 millones de fondos europeos

Archivo. Fábrica de la algodonera de Sevilla Este - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha alcanzado ya un 75 por ciento de ejecución del gasto mínimo establecido para el cumplimiento del hito fijado para el 31 de marzo de 2027 en el marco del Plan de Actuación Integrado (PAI) Sevilla Nuevo Este, lo que ha situado al proyecto en una posición favorable para garantizar la continuidad de la subvención de 12 millones de euros concedida para su desarrollo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el PAI Sevilla Nuevo Este, que ha contado con una financiación de 12 millones de euros de fondos europeos, concentra actuaciones orientadas a mejorar la calidad urbana, la movilidad, la eficiencia energética, los espacios públicos y la cohesión social de una de las principales áreas de transformación de Sevilla, el distrito Este-Alcosa-Torreblanca.

En este sentido, el delegado de Financiación Europea, Fernando Mañes, ha destacado que "cada euro ejecutado en tiempo y forma es una garantía de que el distrito Este-Alcosa-Torreblanca va a contar con esta financiación hasta el final", a la vez que ha celebrado que este nivel de ejecución "supone un importante avance en la gestión del PAI y demuestra el ritmo de trabajo del Ayuntamiento para cumplir los compromisos asociados a esta financiación europea".

Asimismo, el PAI Sevilla Nuevo Este --alineado con la Agenda Urbana de Sevilla y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), integrando estrategias que fomentan la accesibilidad universal, la eficiencia energética, el empleo, el emprendimiento y la cohesión social-- se ha estructurado en dos grandes proyectos como son el 'Corredor Verde Sevilla Este' y 'Sevilla Este Avanza'.

Respecto al Corredor Verde Sevilla Este, proyecto se centra en conectar barrios y mejorar la infraestructura verde mediante la creación de un gran bulevar en el eje Carlinga-Primo Nebiolo. Este bulevar incluirá zonas de sombra, áreas de descanso y de juegos infantiles accesibles.

Igualmente, prevé la creación de más de ocho kilómetros de nuevas rutas ciclistas y peatonales, así como la instalación de sistemas de riego con energía solar y drenaje sostenible para mejorar la biodiversidad en parques como Infanta Elena y Torreblanca, que suman más de 95 hectáreas. También contempla la mejora de 31.850 metros cuadrados de la red ciclista en la avenida de Séneca, la calle Miguel Ríos Sarmiento, la avenida de las Ciencias y el Parque Alcosa, facilitando el tránsito ciclista entre barrios.

SEVILLA ESTE AVANZA: ESPACIOS PARA CONVIVIR Y CRECER

Este plan se focaliza en la regeneración de plazas y espacios públicos como Ontur, Secoya-Éufrates, Fuselaje y la plaza Olimpia, así como la modernización de infraestructuras deportivas con la construcción de un nuevo pabellón polideportivo cubierto en Sevilla Este, que beneficiará a más de 50.000 vecinos, y la renovación de las instalaciones deportivas municipales del distrito.

También contempla la renovación de espacios públicos como el Centro de Servicios Sociales de Torreblanca o el CEIP Vélez de Guevara y la rehabilitación de las Naves de la Antigua Algodonera, en Alcosa, donde se desarrollará un hub de emprendimiento y empleo, con el fin de promover la formación y el empleo a través de espacios de coworking y formación en nuevas tecnologías, asesoramiento a emprendedores y apoyo de mentoría a startups y empresas locales.

En cuanto a la movilidad, se implementarán soluciones de accesibilidad universal en los entornos escolares, como los centros Carlos V y Príncipe de Asturias, mejorando los itinerarios peatonales, reduciendo barreras arquitectónicas e instalando pasos de peatones inteligentes con sensores LED para garantizar una accesibilidad segura.

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).