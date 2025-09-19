El Ejército del Aire y del Espacio organiza el 48 Campeonato Mundial Militar de Esgrima en Sevilla

Archivo - Dos esgrimistas practican un combate durante una exhibición de esgrima. Imagen de archivo. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército del Aire y del Espacio ha organizado el 48 Campeonato Mundial Militar de Esgrima en la ciudad de Sevilla, que tendrá lugar del 15 al 21 de septiembre, coordinado por el Consejo Internacional del Deporte Militar (CISM).

Según ha informado la entidad en un comunicado, este evento reúne, por primera vez en España, a 250 militares-deportistas, de 17 países, de tres continentes, reflejando los "valores fundamentales del CISM".

Bajo el lema del CISM, "Amistad a través del deporte", el campeonato es "más que una competición: se convertirá en un espacio de encuentro y entendimiento entre miembros de las Fuerzas Armadas de distintos países y culturas, unidos por el espíritu del deporte y el compromiso con la paz".

Para ello, la organización del Campeonato se lleva a cabo desde la secretaría de la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército del Aire y del Espacio; la Dirección Técnica de la competición será responsabilidad de la Federación de Esgrima de Castilla y León, y se cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.

Por su parte, el miembro del Ejército del Aire y el Espacio y 16 veces campeón de España de esgrima paralímpico, Carlos Soler Márquez, ha reconocido que es un orgullo "seguir perteneciendo a la gran familia militar y que la esgrima en silla de ruedas esté vinculada a la esgrima de pie en un evento tan importante como este Campeonato Mundial. Es una gran victoria para todos".

COMPETICIÓN INTERNACIONAL

De tal forma, el campeonato reúne militares de distintos países en un "ambiente de respeto", donde la esgrima "servirá como herramienta de diplomacia deportiva y cohesión internacional". "Esta competición servirá de motivación para el entrenamiento técnico-deportivo dentro de las Fuerzas Armadas, consolidando el papel del deporte como parte de la formación militar integral", ha afirmado el Secretario de la Junta Central de Educación Física y Deportes del Ejército del Aire y del Espacio.

Este evento reunirá las tres disciplinas tradicionales: espada, florete y sable, en categorías masculinas y femeninas, tanto individuales como por equipos, donde participarán tiradores y tiradoras de élite, incluidos medallistas olímpicos y campeones mundiales, ya que muchos países incorporan a sus deportistas de alto nivel a sus fuerzas armadas para ofrecerles estabilidad profesional durante y después de su carrera deportiva.

La esgrima formará parte del programa oficial de los próximos Juegos Mundiales Militares, que se celebrarán en 2027 en la ciudad estadounidense de Charlotte, según incide la nota de prensa.