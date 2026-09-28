Emasesa abre una planta de preozonización en El Carambolo para reforzar la calidad del agua en Sevilla frente a sequías

Archivo - Un operario de Emasesa junto a un vehículo de empresa como foto de recurso. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Emasesa ha inaugurado este lunes, 28 de septiembre, la nueva planta de preozonización de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de El Carambolo, una infraestructura estratégica de última generación que permitirá reforzar la calidad del agua suministrada al área metropolitana de Sevilla y mejorar la capacidad de respuesta del sistema ante situaciones de sequía, alteraciones de la calidad del agua bruta o escenarios cada vez más exigentes derivados del cambio climático.

La actuación ha supuesto una inversión de 3.184.148 euros y responde a la necesidad de incorporar tecnologías avanzadas que garanticen la seguridad hídrica y la máxima calidad del agua suministrada a la ciudadanía, en un contexto marcado por el endurecimiento de los ciclos de sequía y la evolución de las características de las aguas de origen, tal como destacan desde el Consistorio.

Durante el acto inaugural, el vicepresidente de Emasesa, Juan Bueno, ha destacado que esta actuación "representa perfectamente la forma en la que entendemos la gestión pública del agua: anticipación, planificación e inversión", al tiempo que ha subrayado que la nueva instalación demuestra la voluntad de la empresa metropolitana de prepararse para los desafíos futuros y reforzar la seguridad del agua y la garantía de suministro a la población.

La preozonización consiste en la incorporación de ozono al agua bruta antes de las fases convencionales de tratamiento. Este proceso permite inactivar microorganismos resistentes a otros métodos de desinfección, degradar plaguicidas y compuestos orgánicos, mejorar el rendimiento de los procesos posteriores de coagulación y filtración y reducir la formación de subproductos no deseados.

Gracias a esta tecnología, la ETAP El Carambolo dispondrá de una herramienta adicional para asegurar la calidad del agua incluso en situaciones especialmente complejas, aumentando la flexibilidad operativa de la planta y su capacidad de adaptación frente a variaciones en la calidad de las aguas captadas.

Esta planta de ozonización es una actuación que incluyó el Gobierno de España como obra prioritaria en el Real Decreto 4/2023 de sequía (BOE de mayo de 2023) y como obra de ejecución inmediata en el real Decreto 8/2023 de sequía (BOE de diciembre de 2023). De este modo, esta obra se aprobó durante la anterior sequía y debía ser ejecutada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por el Gobierno de España, para mejorar el tratamiento de aguas.

"Sin embargo, tras más de más de un año y medio reclamando su construcción sin obtener respuesta, Emasesa decidió acometer la obra con fondos propios", añaden desde el Gobierno local.