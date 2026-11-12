Emasesa contabiliza agua para 50 días de consumo en Sevilla y eleva las reservas hasta el 75,8% tras las últimas lluvias

Archivo - Imágenes del embalse del Gergal desembalsando agua. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha contabilizado que las lluvias registradas durante las últimas 24 horas, tras el paso de las borrascas Bruna y Charles por la capital, ha contabilizado agua para 50 días de consumo y ha elevado las reservas hasta el 75,8%.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las precipitaciones han dejado acumulados muy desiguales en el ámbito de Emasesa, con un máximo de 73,8 litros por metro cuadrado en La Minilla, mientras en Sevilla capital, el valor más elevado se registró en Tablada, con 55,25 litros por metro cuadrado.

En este contexto, las precipitaciones fueron, en general, de carácter débil a moderado, aunque alcanzaron mayor intensidad durante algunos momentos de la tarde, provocando una elevada exigencia sobre determinadas infraestructuras de drenaje y saneamiento.

De esta manera, la principal "consecuencia positiva" del episodio se ha encontrado en los embalses que abastecen a Sevilla y su área metropolitana, ya que sólo la aportación del último día, cifrada en 17 hectómetros cúbicos, equivale a más de 50 días de consumo de Sevilla y su área de influencia.

Actualmente, los embalses del sistema de Emasesa almacenan aproximadamente 485,59 hectómetros cúbicos, lo que supone que habría agua para garantizar el consumo durante 4 años aunque no lloviese.

LOS DEPÓSITOS DE ALAMEDA Y KANSAS CITY RECIBEN LA MAYORÍA DEL AGUA

La entrada de agua en los depósitos de retención de aguas pluviales se concentró principalmente en Sevilla, donde el DRAP de la Alameda de Hércules alcanzó el 100% de su capacidad, mientras que el de Kansas City llegó al 78,6%.

Ambas instalaciones se encuentran actualmente en proceso de vaciado controlado, recuperando progresivamente su capacidad de almacenamiento ante futuros episodios de lluvia.

Estos depósitos desempeñan un papel esencial durante los episodios intensos de lluvia al almacenar temporalmente parte del agua que circula por la red y reducir la presión sobre el sistema de saneamiento.

A la vista de la evolución meteorológica y de la información proporcionada por los sistemas de seguimiento, se prevé que durante la mañana pueda desactivarse el nivel operativo 1 del Plan de Emergencia por Lluvia de Emasesa, siempre que se mantenga la evolución favorable de la situación.

Además, la previsión para las próximas 48 horas apunta a precipitaciones débiles en Sevilla, con máximos horarios previstos de alrededor de 0,5 litros por metro cuadrado y acumulados en 12 horas inferiores a un litro por metro cuadrado.