El embajador de Japón en España se reúne con el alcalde de Sevilla en una visita el Ayuntamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto con el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto con el embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: martes, 27 octubre 2026 12:12
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SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha recibido en el Ayuntamiento hispalense al embajador de Japón en España, Hiroshi Yamauchi, en un encuentro institucional destinado a estrechar las relaciones entre Sevilla y el país asiático y reforzar los vínculos culturales que unen a ambos territorios.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, durante la recepción, el alcalde ha destacado la "vocación internacional" de Sevilla y su histórica apertura al intercambio entre culturas.

En este sentido, el primer edil ha señalado que Sevilla es "una ciudad abierta al mundo, con una larga tradición de encuentro entre culturas y una enorme capacidad para generar vínculos a través del patrimonio, el arte y la cultura". "Japón y Sevilla comparten una profunda sensibilidad por la belleza, la tradición y la conservación de su legado histórico", ha añadido.

"Queremos seguir fortaleciendo esa relación y promoviendo iniciativas que permitan acercar nuestras culturas y estrechar los lazos entre nuestros pueblos", ha abundado Sanz.

En el marco de su visita a la ciudad, el embajador conocerá la exposición 'Kinpaku. Naturaleza, poder e imaginación en el arte japonés', organizada por el Ayuntamiento en el Espacio Santa Clara y que se podrá visitar hasta el 10 de enero de 2027.

La muestra reúne diez biombos y 16 abanicos japoneses de los siglos XVI al XIX, procedentes de una colección privada, y ofrece un recorrido por cuatro siglos de arte japonés a través del kinpaku, el pan de oro, y su papel en la representación de la naturaleza, el poder y la imaginación.

Con esta recepción y la programación cultural vinculada a Japón, el Ayuntamiento de Sevilla ha defendido la cooperación internacional y una oferta cultural que conecte con otras tradiciones artísticas. La exposición 'Kinpaku', comisariada por Hiroyuki Kano, especialista en pintura del periodo Edo y exdirector del Museo Nacional de Kioto, y Daniel Sastre de la Vega, constituye una oportunidad excepcional para acercar al público sevillano la riqueza y singularidad del arte japonés.

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