El embalse de La Minilla en El Ronquillo (Sevilla) comienza a desembalsar agua ante las previsiones de lluvia

Imagen del embalse de La Minilla en El Ronquillo (Sevilla) - AYUNTAMIENTO EL RONQUILLO

EL RONQUILLO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El embalse de La Minilla en El Ronquillo (Sevilla) ha comenzado a desembalsar agua este lunes antes las previsiones de lluvias durante esta semana debido al paso de la borrasca Joseph por Andalucía, según ha indicado el Ayuntamiento de la localidad.

Tal y como ha concretado el Consistorio en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el desembalse ha comenzado a las 11,00 horas de este lunes con una cantidad prevista de 42 metros cúbicos por segundo.

En este sentido, el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que "tengan precaución para no poner en riesgo su integridad física" durante el proceso.

El embalse se encuentra actualmente a un 95,8% de su capacidad total, según información consultada en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.