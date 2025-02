Empresarios de Mairena (Sevilla) debaten sobre el repunte del absentismo laboral y la motivación de los empleados

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de Mairena del Aljarafe (AEMA) ha puesto el acento en una de las principales preocupaciones de la patronal: el absentismo laboral. Para ello ha organizado una mesa redonda bajo el título 'Absentismo Laboral: El coste oculto y las claves para una gestión eficiente', en el edificio Ariete de la localidad, con el apoyo del Ayuntamiento. Un acto que ha congregado a empresarios, profesionales de Recursos Humanos y expertos en gestión laboral.

La sesión ha contado con la participación del presidente de AEMA, Borja Uruñuela; y, como ponentes, con el experto en Recursos Humanos Pedro Guanche; la asesora laboral Sara Romero Senra, responsable del Departamento Laboral de CE Consulting, y Manuel Pérez Martínez, director de Asepeyo en Sevilla, como destaca el colectivo en una nota de prensa.

Cada uno de ellos ha aportado valiosas perspectivas sobre las causas y el impacto económico que el absentismo origina, así como las estrategias que se pueden adoptar para minimizar la no asistencia de los empleados a sus puestos de trabajo en las empresas.

Borja Uruñuela ha inaugurado la jornada con "la preocupante evolución" del absentismo en España. "En 2024 hubo cerca de nueve millones de bajas. El absentismo laboral cuesta a las empresas 14.000 millones de euros, y eso no es lo más preocupante: en el momento actual se ha triplicado el absentismo con respecto a los últimos 10 años", ha subrayado.

Guanche Godoy ha enfatizado la importancia de la comunicación con los empleados que retornan tras una baja: "Cuando un trabajador ha estado un mes de baja y se reincorpora, puede ser muy positivo saludarlo y decirle 'qué bien que te hayas reincorporado, me alegro de que estés ya recuperado'. Una frase que puede parecer poco importante, en realidad pone en valor su trabajo y muestra el respeto de la empresa por su derecho a ponerse enfermo. Son pequeños gestos que pueden llegar a ser fundamentales en nuestras estrategias para que los trabajadores se sientan importantes".

Sara Romero ha explicado que el impacto del absentismo varía según el sector: "En la hostelería, un sábado no se puede trabajar con una persona menos, pero en una asesoría, ajustándonos un poco y si no está en temporada de impuestos, podría ser viable. Las bajas largas implican costes adicionales, ya que hay que formar a la persona que sustituye, y hemos de tener en cuenta que no va a ser productivo desde el primer día".

EL LUNES, EL PEOR DÍA

Manuel Pérez Martínez ha aportado "datos reveladores" sobre el perfil de trabajadores con mayor incidencia de bajas: "El 50% de las bajas se concentra en personas de entre 31 y 50 años, que acuden en su mayoría a su médico los lunes. En muchos casos, son empleados con menos de tres años en la empresa, que quizá no se sientan vinculadas ni identificadas con ella".

El evento, patrocinado por la empresa Carlin, ha concluido con un "enriquecedor intercambio de preguntas y reflexiones" entre los asistentes, "entre las que se ha dejado sentir la más importante: los trabajadores han de estar motivados para sentirse identificados con la empresa y saber que se les necesita". De ahí que los expertos resaltaran la necesidad de implementar políticas laborales más efectivas para reducir el absentismo y mejorar la satisfacción de la plantilla.

Un reto apuntado por los empresarios y por la propia AEMA, que ha agradecido la participación de los ponentes y asistentes, reafirmando su compromiso con la promoción de iniciativas que fortalezcan la gestión empresarial y el bienestar laboral.