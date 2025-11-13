Las empresas de Sierra Morena se ponen al día en tendencias de IA, facturación electrónica y comunidades energéticas

El alcalde de Constantina, Rubén Rivera, junto al presidente de los empresarios locales, Jaime Tornay, en la I Feria de Innovación en la comarca, impulsada por la asociación de empresarios Adeccons. - ORGANIZACIÓN

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mundo rural no es ajeno a las grandes revoluciones que vienen de la mano de la tecnología y la transición energética. Un desafío que ha sido protagonista de la I Feria de Innovación en Sierra Morena, organizada por la asociación empresarial Adeccons en colaboración con el Ayuntamiento de Constantina (Sevilla).

El encuentro ha servido a las empresas y entidades de la comarca para ponerse al día en las aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial (IA) en la gestión empresarial, la adaptación obligatoria a la nueva ley antifraude y el sistema de facturación electrónica Verifactu, así como las oportunidades que abren las comunidades energéticas para generar energía limpia, asequible y de manera compartida en el entorno rural, informa la organización en un comunicado.

El alcalde de Constantina, Rubén Rivera, ha dado la bienvenida al evento, en el que también ha participado la Diputación a través de Manuel Abad, del departamento de Apoyo a Empresas de Prodetur. En este sentido, el regidor ha aplaudido la iniciativa de Adeccons y ha puesto el acento en las oportunidades de generación de empleo en la comarca, mientras desde Prodetur se ha subrayado la importancia de "visibilizar el empresariado rural" e impulsar su desarrollo y modernización.

"La comarca tiene una enorme capacidad para innovar y avanzar en digitalización, esta feria es solo el primer paso hacia nuevos encuentros y colaboraciones", ha destacado Jaime Tornay, presidente de la citada asociación empresarial.

Por su parte, la Asociación Andaluza de Comunidades Energéticas ha expuesto los beneficios de esta nueva revolución energética y los proyectos de instalación que se están tramitando en la zona.

El evento ha servido también como espacio de conexión entre empresas y entidades, favoreciendo la creación de sinergias, el intercambio de experiencias y la generación de nuevas oportunidades de empleo y negocio en la zona.