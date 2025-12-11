El Encuentro de Fundaciones del 27 reúne en Sevilla a instituciones culturales "para sentar las bases del centenario"

La edil de Cultura, Angie Moreno (i), en una de las recientes exposiciones inauguradas en la ciudad. - AYTO. DE SEVILLA

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado sobre la programación cultural disponible del 11 al 17 de diciembre en la ciudad, que se llena de música, teatro y patrimonio "en una programación abierta a todos los públicos". En este sentido, el Encuentro de Fundaciones del 27 reunirá en la capital andaluza a instituciones culturales de todo el país "para sentar las bases del centenario de esta generación".

"La cultura en Sevilla no se detiene: impulsamos propuestas que combinan tradición y vanguardia, que miran a nuestro pasado literario y musical, pero también al presente más innovador. Eventos como el Encuentro de Fundaciones del 27, junto al jazz, la copla contemporánea o los talleres familiares reflejan nuestro compromiso con una ciudad culturalmente activa, abierta y plural", asegura Angie Moreno, delegada de Turismo y Cultura, en una nota de prensa.

Este citado Encuentro de Fundaciones del 27 hará que Sevilla se convierta en "epicentro de la Generación del 27" con unas jornadas que reunirán a responsables de instituciones literarias y culturales a nivel nacional para reflexionar sobre el legado del grupo y sentar las bases del centenario que se celebrará en 2027.

Organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, la Junta de Andalucía, el Ateneo de Sevilla, la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Universidad de Sevilla, cuenta con un programa que incluye mesas redondas, visitas y la elaboración de un documento de trabajo colectivo.

Este foro se celebrará los días 16 y 17 de diciembre en la antigua Fábrica de Artillería, el Ateneo, la Universidad de Sevilla (US) y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) con entrada libre hasta completar aforo.

Por otro lado, el Espacio Turina acoge este viernes una nueva cita de su ciclo de música de cámara con una formación de lujo: 'Cosmos Quartet', acompañado por el pianista Juan Floristán. En el programa, tres obras maestras que transitan del clasicismo a la contemporaneidad: el Cuarteto en sol menor Op.74 núm. 3 de Haydn, la suite Arcadiana de Thomas Adès y el Quinteto con piano en fa menor Op.34 de Brahms, considerado uno de los grandes hitos del repertorio camerístico.

La Fundación Barenboim-Said organiza una nueva edición de sus talleres musicales infantiles con 'Revoleaste', "un taller de ritmo y compás" dirigido por Helena Cuaresma, que invita a niños y niñas a adentrarse en el flamenco a través de juegos rítmicos, percusión corporal e instrumentos tradicionales como el cajón o las castañuelas. "Una experiencia lúdica y participativa para descubrir el compás y algunos palos como los tangos o el fandango". La cita, el sábado 13 y también en el Espacio Turina.

Asimismo, la Compañía Sevillana de Zarzuela celebra su XI Concierto Sinfónico de Navidad con un programa festivo que reúne valses de Strauss, danzas de Brahms, piezas de zarzuela y villancicos tradicionales. Bajo la dirección musical de Elena Martínez Delgado, participarán la Orquesta Sinfónica de la Compañía, el Coro Joven de Tomares dirigido por María Elena Gauna, y las solistas Marta García Morales y Carmen Jiménez. El concierto será el sábado 13, en la Sala Silvio.

También dentro del apartado musical, la ROSS celebra su ciclo de cámara con el que da la bienvenida a la Navidad, con el ya habitual concierto del Royal Brass, un quinteto de metales que ofrecerá un recorrido musical "lleno de brillo, humor y espíritu festivo". Será el domingo 14 y de nuevo en la Sala Silvio, a las 12,00 horas, con entradas a 16 euros disponibles en 'icas.sacatuentrada.org'.

'RUIDO CLAVEL', EN ARTILLERÍA

El espectáculo 'Ruido Clavel' aterriza en la Real Fábrica de Artillería con una propuesta sonora que "reinventa la copla desde el riesgo y la experimentación". La voz y percusión de Helena Amado, las guitarras de Pedro Rojas Ogáyar y el universo de Pedro G. Romero conforman un trío que cruza tradición y vanguardia para llevarnos a un territorio indómito donde la copla se desborda, rozando el flamenco, el jazz y lo contemporáneo. La cita, el sábado, a las 19,30 horas.