Endesa instala en Sevilla 12 centros de transformación para reforzar el suministro en zonas con sobrecarga eléctrica

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha anunciado este viernes que ha finalizado esta semana la instalación de los casetones que albergarán los dos últimos centros de transformación del total de 12 previstos para este año dentro del convenio firmado con el Ayuntamiento de Sevilla.

Según ha informado Endesa en una nota, el acuerdo contemplaba la cesión de espacios municipales para ubicar estas infraestructuras en barrios especialmente afectados por sobrecargas eléctricas. Ocho de los nuevos centros se han instalado en el distrito Cerro-Amate, dos en Este-Torreblanca y uno en los distritos Sur y Norte, respectivamente.

Los últimos equipos colocados corresponden a la calle Doctora, en Palmete, y a la calle Malvaloca, en Tiro de Línea. Para su montaje se ha empleado una grúa especial debido al peso de los edificios prefabricados, que pueden alcanzar las 25 toneladas y que albergarán los transformadores y celdas de media y baja tensión necesarias para su conexión a la red.