Endesa refuerza la red eléctrica de Tocina (Sevilla) con una inversión cercana a los tres millones de euros

Los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa, en Sevilla, en un encuentro con el alcalde de Tocina, Francisco José Calvo. - ENDESA

TOCINA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

Los responsables de e-distribución, la filial de Redes de Endesa, en Sevilla, han mantenido un encuentro con el alcalde de Tocina (Sevilla), Francisco José Calvo, para presentarle las actuaciones que la compañía desarrollará en el municipio con una inversión de 2,9 millones de euros. El plan permitirá "reforzar la red eléctrica local, mejorar la calidad del suministro y dar respuesta a las necesidades energéticas actuales y futuras de la localidad".

Según ha concretado la compañía a través de una nota, entre las principales actuaciones previstas destaca el soterramiento de distintos tramos de líneas aéreas que actualmente discurren por diferentes zonas de Tocina. Para ello, Endesa llevará a cabo el desmontaje de 5,2 kilómetros de líneas de media tensión, así como la retirada de 58 apoyos y sus correspondientes cimentaciones, "mejorando la integración de estas infraestructuras en el entorno urbano y reforzando la calidad del suministro".

Al hilo, para garantizar la seguridad y eficiencia de los trabajos, durante esta actuación se utilizarán sistemas de poleas para la retirada del cableado y grúas de gran tonelaje para el desmontaje de los apoyos, cuyas estructuras pueden llegar a alcanzar los 730 kilos de peso.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de cinco nuevos centros de transformación prefabricados, que sustituirán a seis instalaciones actualmente en servicio. Esta actuación "contribuirá a mejorar la calidad y fiabilidad del suministro eléctrico y permitirá dar respuesta al crecimiento de la demanda energética del municipio, con un incremento de potencia de hasta el 70 por ciento".

En este sentido, Endesa ha precisado que estas inversiones permitirán avanzar en la independización de los suministros eléctricos de las zonas urbanas y rurales, con el objetivo de "reducir la repercusión que posibles incidencias registradas en la red rural puedan tener sobre el suministro de los clientes del núcleo urbano". La compañía desarrollará estas actuaciones en "estrecha colaboración" con el Ayuntamiento de Tocina, cuya implicación será "clave" para facilitar la ejecución de los trabajos y minimizar las posibles afecciones derivadas de su ejecución.

En suma, estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de "renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución".