Endesa refuerza la red de media tensión del barrio de Rochelambert de Sevilla con una inversión de más de 389.000 euros

Archivo - Imagen de archivo de una grúa excava sobre red subterréna - ENDESA - Archivo

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión del barrio de Rochelambert, lo que permitirá una mejora directa en la calidad del servicio y en la fiabilidad del suministro eléctrico de más de 4.200 clientes residenciales y comerciales. La actuación, que ha supuesto una inversión superior a los 389.000 euros, ha permitido la sustitución de 1,4 kilómetros de cableado de media tensión.

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, al tratarse de una red subterránea, los trabajos han requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para la apertura de zanjas en las calles Puerto de los Alazores, Puerto de Jumilla y Juan Carvallo.

De esta manera, el nuevo tendido ha incorporado tecnología de última generación y contribuirá a mejorar el comportamiento de la red del barrio donde determinadas áreas se ven afectadas por "fraude eléctrico", una problemática que repercute en la calidad y continuidad del suministro que reciben el conjunto de los clientes.

En contexto, estas obras se han enmarcado en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas sevillana para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.