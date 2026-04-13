Endesa refuerza en Sevilla la red de media tensión de Los Remedios con más de 300.000 euros de inversión

Trabajos de refuerzo de la red de media tensión en Los Remedios. - ENDESA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial de redes e-distribución, ha llevado a cabo obras de refuerzo en la red de media tensión del barrio de Los Remedios, lo que redundará en la calidad del servicio de más de 5.000 clientes residenciales y comerciales, según destaca la compañía en un comunicado.

Las actuaciones, que han supuesto una inversión superior a los 300.000 euros, han permitido el tendido de 12 kilómetros de cableado de media tensión correspondientes a dos nuevas líneas subterráneas. Para su ejecución, ha sido necesaria la creación de nuevas canalizaciones en un tramo de 400 metros, mientras que el resto del cableado se ha instalado aprovechando conductos ya existentes.

La intervención ha requerido la coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla para la apertura de zanjas en las calles Rubén Darío, López de Gomara y la avenida Blas Infante, así como para la gestión de los desvíos de tráfico.

Este nuevo tendido, que incorpora la última tecnología, permite duplicar la capacidad de la red de media tensión en la zona, reforzando la fiabilidad del suministro eléctrico, añade el comunicado.

Estas obras se encuentran enclavadas en el Plan de Inversión de e-distribución para Sevilla, aprobado por la Junta de Andalucía, destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas sevillanas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.