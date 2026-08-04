Endesa supera los 68.000 hogares beneficiarios del bono social en Sevilla y agiliza su tramitación con canales digitales

Archivo - Manos sujetan una bombilla. Foto de archivo. - ENDESA - Archivo

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El bono social de Endesa en la provincia de Sevilla ha logrado que 68.634 familias se puedan beneficiar de una "herramienta esencial" para proteger a los hogares en situación de vulnerabilidad energética, al mismo tiempo que la compañía eléctrica ha reforzado los canales de atención y tramitación del bono con nuevas herramientas digitales, con el objetivo de "adaptarse a los nuevos hábitos de los clientes" y facilitar su acceso.

Según ha precisado la suministradora en una nota de prensa, el bono social es un descuento aplicado sobre la factura eléctrica de los consumidores acogidos al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que, además, ha contado con la protección adicional prevista en el escudo social aprobado por el Gobierno, que incluye la prohibición de interrumpir el servicio a los beneficiarios.

En Sevilla, el número de familias beneficiarias ha pasado de 49.000 en 2022 a las 68.634 actuales, de manera que ha supuesto un incremento de 19.000 hogares y un crecimiento cercano al 39 por ciento, de cuyo total 31.725 han correspondido a consumidores vulnerables que disfrutan de un descuento del 42,5 por ciento en la factura eléctrica, mientras que 36.909 son consumidores vulnerables severos que reciben una bonificación del 57,5 por ciento, dentro de los límites de consumo anual establecidos por la normativa.

En otras palabras, el 46,2 por ciento de los beneficiarios ha sido catalogado como consumidor vulnerable, mientras que el 53,8 por ciento restante ha sido considerado consumidor vulnerable severo, de acuerdo con la clasificación establecida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Respecto al perfil de los beneficiarios, el 64,3 por ciento ha accedido al bono social por criterios de renta, el 25,6 por ciento ha correspondido a familias numerosas, el 4,2 por ciento son pensionistas con pensiones contributivas mínimas y el 5,9 por ciento son perceptores del Ingreso Mínimo Vital.