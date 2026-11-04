Enrique Santiago y Engracia Rivera (FA) llaman a secundar la Huelga General del 11N en Sevilla

Los candidatos de Frente Amplio al Congreso por la provincia de Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera. - IU SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Frente Amplio al Congreso por la provincia de Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera, han realizado un llamamiento a secundar "masivamente" la Huelga General del próximo 11 de noviembre para exigir soluciones a la crisis de la vivienda, salarios dignos, mejores condiciones laborales y servicios públicos de calidad.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, Enrique Santiago ha rechazado las peticiones de desconvocatoria formuladas por Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. "Es inadmisible que se pretenda utilizar una tragedia ferroviaria para silenciar las reivindicaciones de millones de trabajadores y trabajadoras. Las víctimas merecen respeto y justicia, no que su dolor se instrumentalice políticamente", ha añadido.

Por su parte, Engracia Rivera ha criticado las advertencias de Abascal contra las organizaciones sindicales. "El derecho de huelga es una conquista democrática que nadie puede poner en cuestión. Lo que debería preocupar a PP y Vox es que haya personas que, aun teniendo trabajo, no puedan pagar una vivienda ni llegar a final de mes", ha afirmado.

De esta manera, ambos candidatos han señalado que la huelga "no se convoca contra ningún partido, sino para reclamar derechos y soluciones a problemas que afectan a la mayoría social", y han indicado la responsabilidad de las distintas administraciones, incluida la Junta de Andalucía, en la crisis habitacional.

Finalmente, Santiago y Rivera han llamado a la ciudadanía sevillana a participar en la jornada de huelga y en la gran manifestación convocada el 11 de noviembre, a las 18,00 horas, desde la avenida del Cid hasta Las Setas.

"Frente a quienes quieren desmovilizar a la clase trabajadora, defendemos la organización, la movilización y la lucha colectiva como herramientas imprescindibles para conquistar derechos", han concluido.