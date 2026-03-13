Un ensemble de metales y percusión protagoniza la novena cita del ciclo de cámara de la ROSS en Sevilla

Archivo - Músicos de la ROSS que conforman el ensemble de metales y percusión. - ROSS - Archivo

SEVILLA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) continúa su ciclo de música de cámara con el concierto 'Impresiones contemporáneas', novena cita de esta temporada, que tendrá lugar el domingo, 15 de marzo, a las 12,00 horas en Espacio Turina. El programa propone un recorrido por diferentes lenguajes y estilos de los siglos XX y XXI a través de una formación poco habitual: un ensemble de trombones, tuba y percusión integrado por músicos de la orquesta.

El concierto se abrirá con 'A Portrait', de George Gershwin, en arreglo de Denis Armitage, una obra que "condensa el universo musical" del célebre compositor estadounidense. La pieza reúne algunos de los rasgos más característicos de su lenguaje: la fusión entre el jazz y la música sinfónica, y los presenta con una "escritura brillante" para metales, en la que el ritmo, el lirismo y la energía urbana "evocan el espíritu de la música norteamericana de la primera mitad del siglo XX", destaca la Orquesta en una nota de prensa.

A continuación sonará una selección de 'West Side Story' de Leonard Bernstein, también en arreglo de Denis Armitage. Basada en el célebre musical estrenado en Broadway (EEUU) en 1957, esta adaptación recoge algunos de los momentos más reconocibles de la partitura original. El arreglo para metales y percusión "resalta el carácter rítmico y dramático de la obra, en la que Bernstein fusiona influencias del jazz, la música latina y la tradición sinfónica para recrear la intensidad emocional de la historia inspirada en Romeo y Julieta".

El programa continúa con 'Être ou ne pas être' de Henri Tomasi, obra que refleja el particular lenguaje del compositor francés, caracterizado por su riqueza armónica y su expresividad dramática. La vertiente más contemporánea del concierto llegará con Devil's Waltz de Steven Verheist, una obra de gran virtuosismo y carácter teatral. "La obra combina humor, tensión y dinamismo, convirtiéndose en una pieza muy atractiva tanto para los intérpretes como para el público".

Cerrará el concierto la 'Suite balcánica' de Janko Nilovic, una partitura que se inspira en las tradiciones musicales del sureste europeo. A través de ritmos irregulares, melodías evocadoras y un colorido instrumental muy marcado, la obra ofrece un recorrido por sonoridades de raíz folklórica reinterpretadas desde un lenguaje contemporáneo.

El concierto estará interpretado por un sexteto de trombones, tuba y percusión integrado por los profesores de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla: los trombones tenor Francisco J. Rosario Vega y Francisco Blay Martínez, el trombón bajo José Manuel Barquero Puntas, el tubista Juan Carlos Pérez Calleja, el percusionista Ignacio Martín García y el trombón tenor David Andreu, invitado por la ROSS.