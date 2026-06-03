Entregadas en Sevilla las llaves de la promoción 'Residencial La María' para alquiler asequible

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez , asiste en Sevilla al acto de entrega de llaves de la promoción 'Residencial La María', destinadas a alquiler asequible. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha participado este miércoles, 3 de junio, en la entrega de 16 viviendas de alquiler asequible como parte de la promoción 'Residencial La María'. En la cita también han estado presentes el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Fransico Toscano, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Según ha indicado referido Ministerio de Vivienda en una nota de prensa, la titular ha destacado que persigue el objetivo de "seguir trabajando en proyectos como este" en aras de que el derecho a la vivienda "no sea cosa del azar".

"Los derechos no son cosas del azar, los derechos se trabajan, se pelean, se defienden y se consiguen a través de las administraciones públicas con el esfuerzo de todos", ha subrayado.

"Tenemos que ser capaces de regular el mercado", ha asegurado la ministra. "El mercado se está comiendo las rentas de las familias y hay que pararlo", ha defendido. "Creo que todos los que estamos aquí con diferentes ideas políticas estamos de acuerdo en es bueno congelar el precio del alquiler". El proyecto cuenta con una financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana que supera los 1,5 millones de euros.

Por su parte, el alcalde de Sevilla ha indicado que las viviendas incorporan criterios de eficiencia energética y sostenibilidad que permiten mejorar el 'confort' de los residentes y reducir el consumo energético.

Cuenta con una inversión municipal de 1.560.842,69 euros. Así, seis viviendas contarán con dos dormitorios, una de ellas adaptada, y diez de las mismas contarán con 10 dormitorios. Los precios del alquiler asequible oscilan entre los 450 y 625 euros.