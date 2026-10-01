Entregados los premios taurinos de La Algaba (Sevilla), con el mexicano Axel López como triunfador

Foto de familia, con el alcalde de La Algaba en el centro, de los galardonados con los premios taurinos de la localidad - AYTO.DE LA ALGABA

LA ALGABA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Algaba ha entregado los trofeos taurinos de la Feria celebrada el pasado mes de septiembre, con lo que cierra así esta edición 2026, en la que se colgaba el cartel de no hay billetes.

La emblemática Torre de los Guzmanes congregaba este miércoles a aficionados, familiares y autoridades que no quisieron perderse la emoción e ilusión de los triunfadores a la hora de recoger sus galardones, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, el triunfador ha sido el torero mexicano Axel López, quien cortó dos orejas y rabo a una res de Lora Sangrán el domingo 13 de septiembre. En la categoría de mejor faena, el galardón ha recaído en Cayetano Romo, de Camas, que cortó una oreja a un ejemplar de la misma ganadería.

En cuanto a la mejor estocada, ha sido Pedro de la Hermosa el afortunado, por su faena al primer novillo de Lora Sangrán, también el domingo 13 de septiembre, mientras que el mejor par de banderillas ha ido a parar a 'El Paquera', por su actuación en la primera res de Hermanos Expósito, el 12 de septiembre.

Por último, el mejor novillo ha sido, para el jurado, el eral marcado con el número 59 perteneciente a la ganadería de Lora Sangrán, lidiado el domingo en tercer lugar. El encierro triunfador del ciclo ha recaído en Lora Sangrán, lidiado ese mismo día 13.

El jurado ha estado compuesto por la profesional Joaquina Ariza y los aficionados Juana González y Manuel Carbonell.

El alcalde de la localidad, Diego Manuel Agüera, ha dado la enhorabuena a los galardonados y ha mostrado su deseo de éxito para la nueva temporada. De igual modo, el regidor algabeño ha destacado el excelente ambiente vivido en el municipio durante los días de fiesta, tanto en la Plaza de Toros como en el recinto ferial, y ha alabado el esfuerzo de todas las partes implicadas para el "magnífico desarrollo de los días vividos".