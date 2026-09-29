Las Escuelas Deportivas Alcalareñas inician el curso este jueves con una oferta destinada a cerca de 4.000 menores

Archivo - Sevilla.-Casi 4.000 menores comienzan la temporada en las Escuelas Deportivas de Alcalá, con más de 20 actividades - AYTO. ALCALÁ DE GUADAÍRA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Las Escuelas Deportivas Alcalareñas (EDA), que promociona el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a través de la Delegación de Deporte, iniciarán el curso el próximo jueves, 1 de octubre, hasta junio de 2027, y congregarán a cerca de 4.000 menores.

Según ha concretado el Consistorio alcalareño en una nota, son 19 las modalidades deportivas para que los menores "disfruten y se beneficien del deporte como más les guste", en concreto, Baloncesto, Voleibol y Voley Playa, Lucha Libre, Gimnasia Rítmica y Acrobática, Escalada, Ajedrez, Patín, Multideporte, Tenis, Pickleball, Atletismo, Ciclismo, Fútbol, Fútbol 7, Kárate, Pádel, Natación, y Tiro con Arco. Además, se trabaja para añadir alguna práctica más con carácter promocional.

Por su parte, el delegado de Deportes, Pedro Gracia, ha destacado que "desde el gobierno municipal seguimos apostando por el deporte de base como herramienta de promoción física, emocional y social, así como para fomentar hábitos de vida saludables que contribuyan al bienestar de la población".

Asimismo, ha subrayado el papel de los clubes deportivos locales "que trabajan con estos mismos objetivos y contribuyen a difundir valores como la sana competencia, el compañerismo, la solidaridad, el esfuerzo y el trabajo en equipo".

De esta forma, las Escuelas Deportivas Alcalareñas se desarrollan en los complejos de Pablo VI, Distrito Sur, Oromana, Malasmañanas, Rabesa, San Juan o La Paz, junto a los Centros de Educación Infantil y Primaria, los Institutos de Secundaria e instalaciones específicas como el campo de tiro, el rocódromo Canyon o la Peña Ajedrecista Oromana.

Las inscripciones, directamente con cada club colaborador, pueden realizarse todo el curso mientras existan plazas. El Ayuntamiento dispone de bonificaciones de entre el 50 y el cien por cien, según las condiciones específicas de cada familia --numerosa, personas con discapacidad, situaciones de vulnerabilidad, entre otras-- que se tramitan a través de la Delegación de Deporte.