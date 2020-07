Espadas apoya el "paso adelante" de Junta con tren a aeropuerto, mientras "Beltrán Pérez canta en otra dimensión"

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha mostrado su apoyo a que la Junta de Andalucía haya "querido dar políticamente un paso adelante" a la hora de desarrollar un estudio informativo sobre la conexión por tren de la estación de Santa Justa y el aeropuerto, aunque no le consta que la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "se haya dirigido formalmente" al Gobierno de España en relación a este asunto, el metro o con "cualquier otra inversión para plantear reuniones conjunta y analizar posibles financiaciones".

A preguntas de los medios, tras comprobar las últimas actuaciones en el Real Alcázar, Espadas, que ha ensalzado la "lealtad institucional y buena colaboración" con la Junta, ha advertido de que "alguien le debería decir al portavoz del PP, Beltrán Pérez, que está cantando en otra dimensión diferente a la de su partido en el Gobierno andaluz y que, desde luego, si lo que quiere llamar la atención para que lo vuelvan a nombrar candidato, como mínimo, que deje de faltar el respeto al gobierno municipal".

Recuerda que, "gracias a la cooperación, como ha manifestado este miércoles también la consejera, entre el Ayuntamiento y la Junta, se va a tener la posibilidad de justificar técnica y económicamente la línea 3 del metro en su conjunto". "No es una decisión política, que no se entera Pérez. Para que se haga el tramo sur hasta Bellavista ha habido un acuerdo para que la Ciudad de la Justicia esté en el sur de la ciudad, algo que no quería Pérez y que sí ha querido el Gobierno andaluz en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla", matiza.

Tras lamentar que no se tenga la "altura y respeto" de Carazo, insta a dar "un toque de atención ante la falta de respeto permanente del portavoz municipal del Partido Popular, que utiliza las redes sociales, aunque yo no le conteste, con un uso belicista y confrontado permanente en temas en los que estamos de acuerdo". "Cuando hay colaboración y voluntad política hay licitaciones de obra, pero no cuando hay confrontación", sentencia, recordando la parálisis de obras similares en otras ciudades.

"NO SOY NADIE PARA HACER DE ENLACE DE OTRA ADMINISTRACIÓN"

En cuanto al tren, indica que le trasladó al Ministerio de Fomento en la reunión mantenida hace unos días la necesidad de que "o bien se encargaba ese estudio desde el Ministerio o se coordinaban las dos administraciones para lo mismo". Además, apunta al compromiso del secretario de Estado de Infraestructuras de venir en septiembre en el marco de la potenciación de la red de Cercanías e incluir la conexión al aeropuerto.

"Pero si la consejera en este caso entiende que políticamente la Junta quiere dar un paso adelante, desde luego tiene mi apoyo, absolutamente", agrega, advirtiendo de que no le consta que "la consejera se haya dirigido formalmente al Gobierno de España en relación con el metro o con cualquier otra inversión para plantear reuniones conjunta y analizar posibles financiaciones".

"No me consta que la Junta lo haya hecho y tampoco se me indicó así en la reunión en Madrid, por tanto, yo no soy nadie para hacer de enlace ni peticiones de otra administración. Si las tres administraciones cooperamos e invertimos, esto va bien pero si nos dedicamos a otra cosa pues son los ciudadanos los que al final padecen las consecuencia", sentencia.