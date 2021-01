Espadas cree que la cepa británica es aún minoritaria en Sevilla y pide "no relajarse": "Es el momento de recogerse"

SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, considera que la cepa británica aún es minoritaria en la ciudad respecto a la totalidad de los casos, teniendo en cuenta los datos de las autoridades sanitarias, aunque ha pedido a la ciudadanía "no relajarse" para poder conseguir tener bajo control la la pandemia originada por el coronavirus.

"Este es el momento de recogerse, como suele decirse, lo que supone intentar minimizar las exposiciones como garantía para no exponer también a los otros y bajar los contagios", ha dicho Espadas a preguntas de los periodistas tras visitar las obras de la calle Becas.

En este sentido, recuerda que están bajando los contagios en la capital y confirma la "estabilización que se va viendo día a día", mientras que indica que parece que la cepa británica es aún minoritaria en la ciudad, a la par que remite a la información oficial de la Junta de Andalucía como autoridad sanitaria para contar con más datos sobre el tema.

"Hay que decirlo diariamente, que no nos relajemos, que aún siendo la ciudad andaluza, de acuerdo a su volumen, con menor nivel de contagio, no estamos en condiciones de relajarnos en absoluto", insiste, dejando claro que las cifras "hay que bajarlas de manera categórica porque suponen presión hospitalaria". "No nos relajemos, sigamos cumpliendo las normas, sobre todo con las mascarillas, y, por favor, reduzcamos al máximo la salida del domicilio o la interactuación con otras personas. Si reducimos el riesgo de forma individual, también lo hacemos de forma global", concluye.