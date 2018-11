Espadas invita a los sindicatos a recuperar el diálogo y cifra en un 70% los acuerdos cumplidos con plantilla

Publicado 12/11/2018 14:58:48 CET

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha invitado a los sindicatos con representación en el Ayuntamiento hispalense a "recuperar el diálogo", ante la constatación de que se están poniendo ya en marcha las propuestas puestas encima de la mesa en la reunión mantenida el día 2 de noviembre, tres días antes de la convocatoria de huelga, en el marco del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla), como es la creación de 21 plazas de Servicios Sociales en plantilla o la incorporación al personal del plan de empleo propio para refuerzo de este área de 32 trabajadores sociales y 16 auxiliares administrativos.

"Nos podíamos haber ahorrado la huelga", recalca Espadas, a preguntas de los periodistas, tras asistir a un encuentro con participantes del Programa de Empleo Integra ejecutado en colaboración con la Asociación de Hoteles de Sevilla. En este marco, ha instado a los sindicatos a repasar el nivel de cumplimiento de los compromisos adquiridos con éstos, que cifra en el 70 por ciento, tras mencionar la puesta en marcha de mejoras retributivas y laborales o la recuperación de derechos, "pese a que se siguen teniendo dificultades y limitaciones a la cobertura de vacantes".

Pide que "termine la confrontación y el proceso electoral previo que favorece poco el diálogo y recuperar la normalidad" para acometer los últimos temas pendientes. Así, destaca la aplicación de las 35 horas semanales para los empleados públicos y los cambios en la estructura de Asuntos Sociales, a la par que afirma que seguirá trabajando en las otras propuestas sindicales relativas al concursos de méritos o la promoción, entre otros.

"No encaja con la realidad que se hable de medidas de presión. Los sindicatos deben dejar el escepticismo y de hacer cábalas sobre si trabajan o no en la mesa de negociación porque la negociación colectiva se entiende siempre desde el trabajo colectivo y, aunque los sindicatos no nos creyeran, hoy se está demostrando que era verdad todo lo que planteamos en el Sercla y nos podíamos haber ahorrado la huelga. Este es un trabajo de tiempo", sentencia.

El alcalde ha advertido que llega "regular" que se plantee en esta situación la posibilidad de que se continúe con medidas de presión o movilizaciones porque vería "poco interés por trabajar de verdad en una mesa para solucionar los problemas".

Respecto al plan de choque de Servicios Sociales, "ante la merma del personal que financiaba la Junta de Andalucía" al terminar el programa destinado a zonas con necesidad de transformación social, explica que la Intervención municipal ha autorizado finalmente el refuerzo que comenzará en los centros sociales "donde ya ha empezado a haber listas de espera".

"Cuando arranque el nuevo programa, se aumentará de forma importante el volumen de trabajadores, con 74 personas adicionales", añade, tras recordar que las nuevas 20 plazas de estructura municipal se verán en el próximo pleno municipal, "algo histórico en el Ayuntamiento", y "a esas les seguirán más antes de mayo".