Espadas: "La Junta de no tiene voluntad para que funcione la comisión de recuperación en el Parlamento"

SEVILLA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha censurado este martes que el Gobierno andaluz que comparten el PP-A y Ciudadanos (Cs) "no tiene voluntad" para que funcione la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida en el Parlamento autonómico pues, a su entender, "no pueden dar la Presidencia de esa comisión al partido que el día antes dijo que no creía en eso", en alusión a Vox.

Así se ha pronunciado el primer edil de la capital andaluza durante el coloquio posterior a una nueva edición de 'Los Desayunos de Europa Press Andalucía', que se ha celebrado en Sevilla de la mano de la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Cepsa y Laboratorios Vir.

A juicio de Espadas, el buen clima para que funcionen este tipo de órganos "lo tiene que favorecer quien tiene la capacidad de gobierno", en este caso el Ejecutivo andaluz, toda vez que cree que es "una broma pesada" que el PP-A y Cs respaldaran que Vox asumiera la Presidencia de dicha comisión parlamentaria, un partido que además, como ha recordado, "ha sido el único en no firmar el acuerdo social de reactivación alcanzado en Sevilla".

"Quien tiene capacidad para gobernar tiene capacidad para articular acuerdos, consenso y diálogo, y sencillamente tiene que poner encima de la mesa una propuesta que permita articular la comisión, donde tienen que estar todos los que tengan voluntad política para alcanzar las políticas que necesitan los ciudadanos", ha agregado.

Por contra, Espadas ha lamentado que PP-A y Cs hayan puesto al frente de la Presidencia de la comisión "al único partido que no está dispuesto a llegar a acuerdos con nadie". "Algo raro hay ahí que hay que resolver", ha abundado el alcalde de Sevilla.

Sobre el hecho de que a nivel nacional tampoco se hayan alcanzado acuerdos, Espadas ha insistido en que la responsabilidad, en España y en Andalucía, es de quien gobierna, que es el que debe esforzarse por suscitar acuerdos.