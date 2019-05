Espadas: "No se forzará un gobierno de coalición que desnaturalice el proyecto socialista para Sevilla"

Publicado 30/05/2019 11:20:00 CET

"Me veo como alcalde. Sánchez sabe que tiene en Sevilla un puntal de lo que significa un proyecto nítido de socialistas"

SEVILLA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla y candidato a la reelección, Juan Espadas (PSOE), ha avanzado que este lunes tendrá una "primera toma de contacto" con distintas fuerzas políticas pero "no será sobre la base de intentar forzar un gobierno de coalición donde no haya suficientes puntos de encuentro o donde se desnaturalice el proyecto socialista, que es el que ha ganado las elecciones".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Espadas ha recordado que ha podido gobernar en solitario con once concejales y que ahora cuenta con dos más, lo que supone una mayor "confianza" de los sevillanos, razonablemente satisfechos". Esta gobernabilidad ha sido posible, tal como señala, porque el talante que ha primado ha sido el de la "búsqueda de acuerdos permanentes".

En este marco, señala que se sentará con el resto de grupos, escuchará sus planteamientos y tomará una decisión, aunque advierte de que a formaciones como Adelante o Cs "no se les ha escuchado planteamientos, en principio, sobre tener interés de gobernar la ciudad" con el PSOE.

"Yo tengo un planteamiento claro, refrendado en las urnas, con un proyecto nítido, y lo lógico es sentarnos y ver si tienen interés o no y qué ideas quieren incorporar a esas líneas fuerza. No hay nada hablado", incide.

"ME VEO COMO ALCALDE DE SEVILLA"

Preguntado por una posible postulación de Espadas como candidato a presidir la Junta de Andalucía, el primer edil hispalense ha dejado claro que en estos momentos se ve "como alcalde de Sevilla, que es una tarea suficiente e ingente". "Ése es mi compromiso personal y político y lo demás son las especulaciones típicas que se hacen y que no me alteran", ha dicho.

En este sentido, incide en que está para "sumar" a su partido y para gobernar y estar pendiente de los problemas de los sevillanos y de sus perspectivas de futuro.

En esa línea, cuestionado sobre su posición en el PSOE como alcalde de la ciudad más grande gobernada por este partido, Espadas recuerda que eso ocurre desde hace cuatro años y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el que tuvo contacto antes del 26M pero con el que no ha podido hablar directamente tras esa fecha, se encuentra "muy satisfecho".

"Sánchez sabe que tiene en Sevilla un puntal de lo que significa un gobierno de ciudad, con un proyecto nítido de socialistas que sumará en la gobernabilidad de España porque los municipios somos Estado y a veces eso se olvida", concluye.

VE "LÓGICOS" LOS PACTOS PARA "EVITAR EL MAL MAYOR"

Por otra parte, preguntado por los posibles planteamientos de acuerdos de Más Madrid o de Cs en la capital española y catalana, respectivamente, para evitar la entrada de formaciones independentistas o de Vox en el gobierno, Espadas ha considerado "lógico" que haya fuerzas que planteen "algo que podría estar fuera de la lógica de su espectro ideológico para evitar un mal mayor".

Entiende que estos son los efectos de la "fragmentación política", donde se producen "a veces alianzas no imaginables hace poco tiempo como respuesta a intentar que una fuerza como Vox no entre en un gobierno, no tenga capacidad de tomar decisiones y no nos traslade años atrás en determinados planteamientos".

Asimismo, ha incidido en que Cs tiene que tomar "muchas decisiones" a nivel nacional. "Tiene un modelo que concentra esas decisiones en un único punto en Madrid y el resto del partido está viendo a qué lado van a moverse", sentencia.