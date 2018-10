Espadas valora que Cruz Roja replantee el centro para migrantes de Sevilla ya que el lugar que "no era el idóneo"

Publicado 07/09/2018 14:21:29 CET

SEVILLA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha valorado que Cruz Roja haya dado "marcha atrás y se replantee" el proyecto para la apertura de un centro de alta rotación para personas migrantes en la Ronda de Capuchinos, una ubicación en la que considera que no se podría dar el servicio "en las mejores condiciones posibles".

A preguntas de los periodistas, tras visitar el colegio 'Pedro Garfias', Espadas ha explicado que su gobierno se movilizó desde que tuvo conocimiento de esta iniciativa. Así, agradece que haya dado "marcha atrás" respecto a la idoneidad de la ubicación pero "no sobre el fondo de la cuestión", como es si hay que reforzar los recursos para las personas inmigrantes que llegan y que sean atendidos "dignamente".

En este sentido, incide en que, cuando se decide poner este tipo de infraestructuras en una ciudad, hay que analizar con el gobierno local y planificar para ver "cuáles son las mejores opciones, ubicaciones, tipo de servicio que se va a dar y cómo hacerlo en las mejores condiciones posibles".

"Creo que se hacía un flaco favor a la prestación del servicio de forma correcta y adecuada generando un conflicto en un lugar que probablemente no era el idóneo, con densidad de viviendas y tráfico y complejidad de movilidad. No reunía los requisitos y se lo hubiéramos dicho desde el primer momento si lo hubieran planteado", agrega.

Espadas agradece la "disponibilidad" para revisar la ubicación a Cruz Roja y el decir que "no querían generar conflicto". "Es una organización reconocida en la ciudad por el buen trabajo que hace y que no quiere dar argumentos a quienes no se plantean estos asuntos con seriedad y rigor, algo que se está viendo en muchas ciudades y en muchos partidos políticos", concluye.