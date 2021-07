Espadas ve de "interés público" poner la bandera Lgtbi para "defender la libertad al haber delitos de odio permanentes"

SEVILLA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, tras el auto del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 11 de Sevilla que ordenaba la retirada de la bandera Lgtbi que ondeaba en glorieta de la avenida de Andalucía, tras una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos, ha dejado claro que la colocación de esa bandera arcoíris en lugares visibles de la ciudad es de "interés público" con el objetivo de "defender la libertad" teniendo en cuenta que se producen "incidentes y delitos de odio permanentemente" contra este colectivo.

A preguntas de los periodistas, tras visitar una nueva residencia de mayores en El Porvenir, Espadas ha insistido en que el Ayuntamiento interpondrá un recurso contra un auto que además era de "imposible cumplimiento", teniendo en cuenta que la bandera iba a ondear durante todo junio por el Mes de la Diversidad Sexual y el escrito del juzgado fue notificado el último día en el que la bandera iba a estar colocada.

El primer subraya que ha visto la bandera colocada en el Congreso o en otras ciudades, por lo que no entiende el argumento del juzgado sobre que "no parece de interés público esa cuestión". "Que me digan si no es de interés público fomentar valores que intentan preservar algo evidente en democracia como es la libertad y la libertad ligada a la propia diversidad, especialmente cuando se producen permanentemente incidentes, casos y sucesos de fobias y delitos de odio ligados al colectivo Lgtbi", ha dicho, mencionando las movilizaciones que se llevarán a cabo esta tarde en repulsa del asesinato de un joven gallego en distintas ciudades, Sevilla entre ellas.

Espadas deja claro que no se trata de "una cuestión resuelta en la sociedad y cada mes de junio se intenta con el Mes de la Diversidad avanzar en esa igualdad". "No sé a quién le molesta o entiende que no es de interés público fomentar esos valores en la sociedad. No creo que haga daño a nadie, sino que hace bien a muchos", insiste, tras recordar que hay sentencias que admiten distintos criterios sobre su colocación.