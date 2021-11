Espartinas desestima las alegaciones al pleno de incorporación de la edil no adscrita derivada de Cs

ESPARTINAS (SEVILLA), 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por la socialista Cristina Los Arcos, ha celebrado este martes un pleno extraordinario, en el que han sido desestimadas las alegaciones presentadas por el PP y el edil del grupo independientes GIES en demanda de la impugnación del pleno celebrado el pasado 29 de septiembre, bajo la premisa de que Susanna Ortega Pías, incorporada entones al pleno tras la renuncia a su acta del que fuera portavoz municipal de Cs, candidato a la Alcaldía en 2019 y otrora senador por la provincia, Ángel Mayo; no podía tomar posesión de dicha acta como concejala no adscrita, como así sucedió; sino que había de ser incorporada como capitular de Cs para después solicitar su declaración como no adscrita.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, un informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento refleja que "no existe argumento legal" que avale la solicitud del PP y del concejal de GIES, Domingo Salado, otrora alcalde por el PP; con lo que la Alcaldía ha propuesto desestimar el recurso de reposición planteado por tales ediles, en base a lo dispuesto en la Ley de Regulación de Base del Régimen Local, en virtud de la cual "no se puede obligar a ninguna persona a tomar posesión del acta de concejal y adscribirse a un grupo en contra de su voluntad".

LA VOTACIÓN

Dado el caso, la desestimación de las citadas alegaciones ha sido aprobada gracias a los votos del PSOE, IU, Vecinos por Espartinas (VxE) y la edil no adscrita Teófila Gandara; escindida de GIES; mientras el PP ha votado en contra de dicha desestimación y el concejal de Vox se ha abstenido.

En concreto, fue a mediados de junio cuando Ángel Mayo entregó un escrito en el Ayuntamiento de Espartinas, informando de su decisión de renunciar al acta de concejal cosechada en las elecciones municipales de 2019, la única en el caso de su partido en esta localidad.

Las elecciones municipales de mayo de 2019, recordémoslo, se saldaron en esta localidad con el PSOE como fuerza más votada subiendo de cuatro a cinco ediles, mientras el PP caía de cinco a cuatro concejales pero conservaba la segunda posición, Vox irrumpía como tercera fuerza con dos ediles, IU/Adelante era la cuarta con otros dos, el Grupo Independiente de Espartinas (GIES) del exalcalde popular Domingo Salado lograba también dos concejales, Cs se hundía de seis a un único concejal (Ángel Mayo) tras haber gobernado el municipio durante el mandato previo y Vecinos por Espartinas (VxE) conservaba el único edil con el que contaba.

ÁNGEL MAYO

A la hora de renunciar a su acta de concejal, Ángel Mayo habría alegado "motivos personales", según las fuentes consultadas por Europa Press, toda vez que Mayo ya contó con acta de edil en el convulso mandato municipal 2015/2019 y fue senador por la provincia de Sevilla en la breve legislatura comprendida entre abril y noviembre de 2019. Los comicios generales de noviembre de 2019, recordémoslo, se saldaron para Cs con una caída de 57 diputados a tan sólo diez, si bien Pablo Cambronero, cabeza de lista de Cs por la provincia de Sevilla y quien había cosechado acta de diputado, abandonó las filas de Cs y fue incorporado al Grupo mixto del Congreso de los Diputados.

En cualquier caso, tras renunciar Ángel Mayo a su acta de concejal, por el orden que rige en la candidatura de Cs a la Alcaldía de Espartinas correspondía tomar posesión del acta vacante a Susanna Ortega Pías, quien en efecto durante el pleno ordinario del pasado 29 de septiembre prometía su cargo como nueva concejal recogiendo el acta abandonada por Mayo, precisando eso sí el secretario municipal que la nueva capitular había "solicitado de forma expresa ser edil no adscrita, no incorporándose al grupo de Cs, lista a la que pertenece", pues esta persona habría abandonado Cs en noviembre de 2019.

Dado el caso, al incorporarse Susanna Ortega Pías como edil no adscrita en el acta vacante por la renuncia de Ángel Mayo, la formación naranja perdía su representación en el pleno de Espartinas, pues cosechó esta única acta en las elecciones municipales de 2019.