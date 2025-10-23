Estepa (Sevilla) celebra la I jornada de turismo gastronómico para impulsar el oleoturismo y los productos locales

ESTEPA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La I Jornada de Turismo Gastronómico de la Denominación de Origen Estepa ha celebrado su inauguración este jueves, 23 de octubre, un encuentro que ha reunido a representantes institucionales, productores locales y expertos del sector para poner en valor la gastronomía, el turismo gastronómico y el patrimonio agroalimentario de la comarca y que ha contado con la presencia del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans.

Según una nota emitida por la Diputación de Sevilla, el acto de apertura ha contado también con la participación de José María Loring, presidente de la Denominación de Origen Estepa y Antonio Jesús Muñoz, alcalde de Estepa. Durante la inauguración, se ha destacado el papel del oleoturismo como "motor de desarrollo sostenible y como elemento diferenciador del turismo en la provincia de Sevilla".

En este contexto, Rodríguez Hans ha felicitado a la Denominación de Origen Estepa por esta iniciativa "que nace con vocación de poner en valor la gastronomía, los productos locales y la riqueza turística de Estepa y su comarca".

El vicepresidente de Prodetur ha subrayado además el valor del turismo de experiencias, "que va más allá de visitar un destino: que busca vivirlo, sentirlo y saborearlo". En este sentido, ha señalado que el oleoturismo es una "poderosa herramienta" para el desarrollo local sostenible, "que genera actividad económica, fija población y promueve la conservación del paisaje".

Rodríguez Hans ha enmarcado de igual forma el trabajo de Prodetur en la diversificación de la oferta turística de la provincia, especialmente en el ámbito gastronómico, y destacó la participación de la entidad en la iniciativa 'Oleoturismo España': "Una apuesta conjunta con otros territorios productores para situar a Sevilla en el mapa nacional e internacional del turismo del vinculado al olivar", indicó.

La jornada ha incluido ponencias de especialistas como Juan Ignacio Pulido, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Jaén, y Evaristo Velasco Carrillo de Albornoz, consultor y formador turístico, además de una mesa redonda con productores locales como la I.G.P. Mantecados y Polvorones de Estepa, El Pájaro de la Miel, Bodegón Hermanos Blanco, Anís Bravío y Purista Coffee Roasters.