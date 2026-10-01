Estreno de Sandra Carrasco y David de Arahal en la Bienal de Sevilla medio siglo después de la muerte de Pepe Marchena

El guitarrista David de Arahal y la cantaora Sandra Carrasco - BIENAL DE SEVILLA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantaora Sandra Carrasco y el guitarrista David de Arahal llevan este viernes, 2 de octubre, al Teatro Central de Sevilla el estreno de 'Poema de la libertad', un espectáculo dentro de la Bienal de Flamenco con la que rinden homenaje a Pepe Marchena en el 50 aniversario de su muerte. Complentan el elenco de artistas sobre el escenario José Maldonado (baile); Juan Parrilla (flauta); Bernardo Parrilla (violín); Lito Mánez (percusión) y Los Mellis de Huelva (palmas y coros).

'Poema de la libertad' es una creación musical que toma como punto de partida la figura de Pepe Marchena, artista fundamental en la evolución del flamenco, creador y referente de una manera libre y personal de entender este arte. A partir de su legado, el recital propone una reflexión musical y escénica sobre la libertad creativa como motor de transformación dentro del flamenco, como destacan desde la organización del certamen.

Se trata de una obra enfocada a resaltar el principal momento de inicio y apogeo de la Ópera Flamenca, "pero haciendo también un breve homenaje a las figuras que estuvieron cerca de Pepe Marchena en ese momento, como fueron Chacón, Pastora, Pepe Pinto o Caracol".

Interpretado por Sandra Carrasco y David de Arahal, el proyecto se articula en torno al "diálogo entre voz y guitarra", que como siempre es "núcleo" del lenguaje flamenco, desde el que se despliega una propuesta escénica que incorpora otros instrumentos y el movimiento. La obra construye así un recorrido musical que "alterna momentos de intimidad con desarrollos de mayor amplitud sonora y escénica".

ALFONSO LOSA, EN EL LOPE DE VEGA

La nueva creación de Alfonso Losa, que estrena su obra también este viernes, en este caso en el Teatro Lope de Vega, propone un acercamiento al baile a través de la idea de grupo y de "comunidad bailante". En este sentido, el espacio escénico adquiere cierto carácter social en tanto lugar que acoge a todos los cuerpos que forman parte de la representación.

Dentro de ese espacio compartido, el baile aparece como una forma de expresión individual y colectiva y, a la vez, como un vehículo que permite explorar formas posibles de estar con el otro y, en definitiva, de convivir en un mismo espacio. Ese baile que tiene el poder de establecer relaciones entre distintos cuerpos, de unir o separar, de equilibrar o desestabilizar a un grupo humano, nace de lo que, durante el proceso de creación, se ha denominado 'Gesto mínimo'.

Un "gesto mínimo" es un pequeño gesto coreográfico en el que se condensa una emoción y a partir del que se emprende la exploración de ese lugar fascinante en el que el baile y lo esencialmente humano, se mezclan y confunden. Así, "este nuevo trabajo propone una reflexión acerca de cómo el baile y los cuerpos que bailan juntos, pueden ayudarnos a imaginar nuevas formas de movernos, de convivir y de entender lo esencialmente humano".

'Gesto mínimo' "nace de dos inquietudes conectadas entre sí": una artística y otra social. Desde lo artístico, propone llevar el flamenco al terreno coreográfico de lo colectivo "con la misma fuerza que posee en su dimensión individual, dotando al grupo de un soporte emocional y conceptual que integra la dimensión social del proyecto".

Desde lo social, la obra "parte de un mensaje de esperanza": la convicción de que un gesto mínimo "puede activar una conciencia ética colectiva". La obra plantea que la dimensión social "no nace de ideas abstractas, sino de cuerpos reales que necesitan del otro para sostenerse".

"El cuidado del cuerpo vulnerable se convierte en el origen de la relación ética, y la comunidad se define no por la uniformidad, sino por su capacidad de responder al cansancio, al dolor y a la fragilidad de quienes la componen". El espectáculo contará con cinco bailarines multidisciplinares y tres músicos que habitan la escena "de manera funcional y orgánica".