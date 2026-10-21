Un estudiante de la Universidad de Sevilla representará a España en una simulación de las instituciones europeas

Miguel Natera, estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudiante del Doble Grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Natera Peromingo, ha sido seleccionado por Crue Universidades Españolas como uno de los seis estudiantes que representarán a España en ConSIMium 2027, una iniciativa que permite a los estudiantes conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas mediante una simulación de sus procesos de negociación y toma de decisiones.

Según ha informado la institución académica en una nota, el encuentro se celebrará los días 4 y 5 de febrero de 2027 en Bruselas y contará por primera vez, con la participación de un estudiante de la Universidad de Sevilla. 'Conocer el funcionamiento de la Unión Europea ConSIMium' (Council Simulation for Students) es una iniciativa dirigida a estudiantes universitarios que reproduce el funcionamiento del Consejo de la Unión Europea y del Consejo Europeo.

Al respecto, la US ha explicado que su objetivo es acercar a los participantes a los mecanismos de negociación, debate y toma de decisiones que se desarrollan en estas instituciones.

Durante la simulación, el alumnado asume diferentes funciones, como las de presidente, ministro, periodista, experto o embajador, y trabajan sobre cuestiones europeas siguiendo dinámicas similares a las que se desarrollan en estas instituciones.

SEIS ESTUDIANTES SELECCIONADOS

En España, Crue Universidades Españolas coordina el proceso de selección, en el que cada universidad puede presentar una única candidatura. De entre todas las propuestas recibidas, se elige a seis estudiantes para integrar la delegación española.

La selección tiene en cuenta criterios como el expediente académico, el conocimiento y el interés por los asuntos europeos, la distribución geográfica y la equidad de género. Además, las personas candidatas deben acreditar un nivel mínimo C1 de inglés y, en esta edición, presentar un vídeo en el que expongan su trayectoria y motivación para participar.

La selección de Miguel Natera le permitirá poner en práctica sus conocimientos sobre el funcionamiento de la Unión Europea, desarrollar habilidades de negociación y toma de decisiones y compartir esta experiencia con estudiantes de otros países europeos.