Estudiantes de más de 50 años podrán cursar el Aula de la Experiencia de la Universidad de Sevilla a tiempo parcial

Estudiantes de más de 50 años, en la inauguración oficial del Aula de la Experiencia de la Universidad - US

SEVILLA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado en el Paraninfo el acto de apertura del curso 26-27 del Aula de la Experiencia --dedicada a alumnado que supera los 50 años--, que este curso ofrece estudios a tiempo parcial. La propuesta, nacida de los propios estudiantes, da respuesta a las necesidades planteadas de poder compatibilizar la vida personal con las inquietudes de seguir formándose.

El acto ha contado con la asistencia de numerosos estudiantes y antiguos profesores y la lección inaugural ha corrido a cargo del exrector Miguel Ángel Castro y profesor del Departamento de Química Inorgánica, que ha pronunciado un discurso titulado 'Átomos y enlaces: amores eternos, inciertos o posesivos'.

El Aula de la Experiencia continúa su tendencia creciente, incrementando en este curso en casi un centenar el número de estudiantes matriculados en su plan de estudios, hasta alcanzar los 734. El aumento en el número de estudiantes también se materializa en el programa de Formación Continua, con un total en este curso 467 alumnos.

Este número de estudiantes podría elevarse en el segundo cuatrimestre, dado que hasta febrero queda abierta la matriculación de las asignaturas con plazas disponibles. Algunas de ellas ya se cerraron por alcanzar el límite de espacio disponible y disponen actualmente de una lista de espera.

PROGRAMA PROVINCIAL

Una de las principales novedades radica en el nuevo formato del programa provincial, integrado por 14 sedes en colaboración con los ayuntamientos locales y la Diputación de Sevilla. En este marco, la docencia se adaptará a una programación de carácter anual, motivo por el cual el periodo de matriculación en los municipios se ha trasladado al mes de enero de 2027.

A pesar de este ajuste de calendario, las estimaciones iniciales prevén alcanzar --según la cifra de preinscritos de nuevo ingreso y los datos facilitados por cada sede--, los 1.600 estudiantes de nuevo ingreso en la provincia, superando así los 1.409 registrados en el ejercicio anterior, según ha augurado en el acto de apertura. El precio para el alumnado se mantiene en el mismo importe que el curso pasado.

En la sede de Sevilla, las clases del primer cuatrimestre dieron comienzo el pasado mes de septiembre con el cupo de plazas ampliado. Por su parte, el programa de Formación Continua oferta este curso 26/27 cuatro asignaturas más que el curso pasado, con 26 materias en total, frente a las 22 del curso pasado.

MOVILIDAD INTERNACIONAL

Jesús Domínguez Plata, director del Secretariado del Aula de la Experiencia. Domínguez Plata ha avanzado también que, desde abril, la Universidad de Sevilla está trabajando para obtener la acreditación necesaria en la Convocatoria del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), y ofrecer así a los estudiantes del Aula de la Experiencia a medio plazo movilidad internacional saliente y entrante a través del programa 'Erasmus Plus'.

El acto de apertura del curso ha tenido un tinte emotivo por la presentación "sorpresa" del autor de la lección inaugural Miguel Ángel Castro, a cargo de la profesora Patricia Aparicio, quien ha dedicado al exrector un amplio desarrollo de sus logros académicos y de las virtudes personales que, en su opinión, han marcado la trayectoria de esta Universidad, y entre las que se encuentran su firme defensa de la universidad pública. Castro ha ahondado durante su discurso en las analogías entre los diferentes tipos de enlace químico y las diferentes relaciones amorosas, ilustrando con ejemplos famosos de la historia o de la literatura.