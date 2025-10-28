Un estudio de Emasesa y la UPO constata una mejora en el uso responsable del agua entre 1.500 estudiantes de Sevilla

Premiados del I Concurso 'Etnografías del Agua. Ciencia Ciudadana y Agua en el Ámbito Escolar' - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han presentado los resultados del estudio Observadores del Agua, que confirma una mejora significativa en los conocimientos y prácticas de consumo responsable entre unos 1.500 estudiantes de Sevilla y su área metropolitana. El trabajo, desarrollado en el marco del proyecto Embalse Digital 5.0, evalúa por primera vez el impacto real de la educación ambiental en los hábitos vinculados al uso del agua.

Según una nota de prensa emitida por la UPO, el estudio se enmarca en el convenio firmado entre Emasesa y la Universidad Pablo de Olavide para impulsar iniciativas de ciencia ciudadana que implican a la ciudadanía en la investigación sobre políticas urbanas y sostenibilidad hídrica.

La investigación, coordinada por el Centro de Sociología y Políticas Locales (CSPL) de la UPO dentro del Proyecto Embalse Digital 5.0, ha involucrado a 30 centros educativos, 20 colegios de Infantil y Primaria y 10 institutos de Secundaria, con la participación de alrededor de 1.500 alumnos y sus familias.

El análisis aborda tanto la satisfacción y percepción del aprendizaje como los efectos reales en conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con el uso eficiente del agua.

Los resultados reflejan un alto grado de satisfacción entre el alumnado participante, que valora positivamente los conocimientos adquiridos sobre el ciclo integral del agua y la importancia del ahorro hídrico. Además, se registran mejoras significativas en la comprensión y en la capacidad de control de las prácticas de consumo eficiente, evidenciando un impacto positivo en la conciencia ambiental.

Aunque los cambios de hábitos requieren continuidad en el tiempo, el estudio confirma que los talleres han actuado como "semillas de transformación ambiental y social". El proyecto supone un avance cualitativo respecto a anteriores programas educativos de Emasesa, al incorporar por primera vez una metodología evaluativa con grupos de estudio y comparación que permite medir científicamente el impacto real de las acciones de ciencia ciudadana.

En el mismo acto se entregaron los premios del I Concurso 'Etnografías del Agua. Ciencia Ciudadana y Agua en el Ámbito Escolar', una iniciativa que invita al alumnado de Primaria y Secundaria de los municipios abastecidos por Emasesa a investigar los usos, hábitos y tradiciones vinculados al agua desde una perspectiva intergeneracional. Los galardonados fueron el colegio Buen Pastor de Sevilla y el IES Olivar de la Motilla.

Todas estas acciones se integran en la línea de Ciencia Ciudadana del Proyecto Embalse Digital 5.0, impulsada por Emasesa para promover la participación activa de la ciudadanía en la gestión sostenible del agua. Dentro de esta línea se incluyen estrategias como Observadores del Agua y Experiencias Intergeneracionales, centradas en implicar a la comunidad educativa en la observación, el análisis y el aprendizaje colaborativo sobre el uso responsable del recurso.

El programa también contempla la creación de plataformas de observación ciudadana y el desarrollo de redes de conocimiento compartido entre comunidades locales, con el fin de construir una infraestructura social y tecnológica que favorezca la participación informada en la gobernanza del agua.

El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha destacado "el valor de la colaboración entre universidad y empresa pública en la generación de conocimiento útil para la sostenibilidad", subrayando que el trabajo "demuestra cómo la educación transforma la relación de niños, niñas y adolescentes con el agua".

Por su parte, el consejero delegado de Emasesa, Manuel Romero, ha afirmado que "la educación ambiental es una de las herramientas más poderosas para garantizar el futuro del agua" y que el estudio "permite evaluar, aprender y mejorar, reforzando el compromiso con una cultura del agua responsable y participativa".

Con los resultados obtenidos, la UPO propondrá mejoras para su incorporación al actual programa de Educación Ambiental de Emasesa, con el objetivo de fortalecer su carácter como instrumento de ciencia ciudadana y fomentar un uso más responsable del agua.

El proyecto Embalse Digital 5.0, financiado con fondos europeos NextGenerationEU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, impulsa la digitalización del ciclo integral del agua y la participación ciudadana mediante herramientas de comunicación, datos abiertos y programas de ciencia ciudadana.