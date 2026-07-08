Estudio de la Universidad de Sevilla apunta a un "desfase relevante" en competencias digitales del profesorado en España

Profesor impartiendo clase en un aula universitaria. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Sevilla (US) publicado en la Revista Educación XX1 analiza 256 memorias de verificación de grados de Educación Infantil, Educación Primaria y másteres de formación del profesorado y concluye que los documentos oficiales de planificación académica de los títulos que habilitan para la docencia en España presentan "un desfase relevante" respecto a las competencias digitales exigidas por el marco europeo DigCompEdu, que actualmente "se consideran necesarias para el ejercicio profesional docente".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, el trabajo, que ha requerido dos años de duración, ha sido publicado en un artículo científico titulado 'La Formación Inicial del Profesorado en España: Una evaluación de la Competencia Digital Docente' a través del Marco DigCompEdu y analiza hasta qué punto dichos títulos incorporan la Competencia Digital Docente en sus planes de estudio.

De este modo, el estudio aporta una "evidencia relevante" para universidades, agencias de calidad y responsables de política educativa, especialmente en un momento en el que se están repensando y modernizando los planes de estudio que rigen la formación inicial del profesorado en España, en el marco de la transformación digital de la educación.

En contexto, la investigación ha sido realizada por los profesores Celia Moreno-Morilla, Jonatan Castaño-Muñoz y Eduardo García-Jiménez y "pone claramente de manifiesto que los planes de estudio no incorporan de forma equilibrada las competencias digitales".

Para llevarla a cabo, los investigadores analizaron las memorias de verificación de todos los títulos oficiales inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) en el momento de la investigación:, en concreto, 75 grados en Educación Infantil, 78 grados en Educación Primaria y 103 másteres universitarios en Formación del Profesorado.

Para ello, los autores emplean como referencia el marco europeo DigCompEdu, que organiza la competencia digital docente en seis áreas, compromiso profesional, recursos digitales, pedagogía digital, evaluación y retroalimentación, empoderamiento del alumnado y desarrollo de la competencia digital de los estudiantes.

Los resultados muestran que, aunque la competencia digital aparece en los planes de estudio, lo hace "de forma desigual, fragmentada y, en muchos casos, implícita". El estudio identifica 1.789 referencias vinculadas al marco DigCompEdu, pero solo el 46,5 por ciento menciona de manera explícita las tecnologías digitales.

En contexto, las áreas más presentes son la pedagogía digital y la selección de recursos digitales. En cambio, aparecen mucho menos desarrolladas otras competencias importantes como la evaluación digital, la retroalimentación, la personalización del aprendizaje, la participación activa del alumnado o la protección, la gestión y el intercambio responsable de recursos digitales.

Según los autores, este desequilibrio "evidencia que la planificación de la formación inicial del profesorado no siempre garantiza una preparación suficiente para responder a las demandas profesionales derivadas de la transformación digital de la educación".

Además, el artículo subraya que los actuales planes de estudio de las titulaciones habilitantes se diseñaron a partir de órdenes ministeriales de 2009, muy anteriores al Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente adoptado en España en 2022 y basado en DigCompEdu.

En suma, la investigación concluye que es "necesario revisar tanto la planificación de los programas universitarios como la normativa que orienta la verificación de los títulos de formación docente". De esta forma, esta revisión "permitiría asegurar que los futuros maestros y profesores no solo aprendan a usar recursos digitales, sino que desarrollen una competencia profesional más amplia, diseñar experiencias de aprendizaje digitales, evaluar con tecnologías, ofrecer retroalimentación formativa, atender a la diversidad, promover la autonomía del alumnado y contribuir a su alfabetización digital crítica, segura y responsable".