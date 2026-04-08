Un estudio de la UPO confirma la transición de la laguna de Santa Olalla hacia un régimen estacional tras desecación

Laguna de Santa Olalla, en Doñana. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha publicado un estudio que confirma el cambio de comportamiento hidrológico de la laguna de Santa Olalla, en Doñana. Así, según este planteamiento, Santa Olalla ha pasado a funcionar como una laguna estacional tras "registrar episodios de desecación completos durante tres años consecutivos".

Según ha informado la institución universitaria en una nota, el trabajo analiza diez años de datos hidrológicos diarios, recogidos entre 2015 y 2025, y desarrolla el primer modelo numérico específico para simular la evolución del nivel de agua de esta laguna.

Los resultados muestran una clara reducción de su hidroperiodo, es decir, del tiempo durante el que permanece inundada, como consecuencia de la disminución de las precipitaciones y del aumento de las temperaturas.

Según el estudio, Santa Olalla se secó por completo en 2022, 2023 y 2024, algo sin precedentes en la serie histórica moderna. La laguna permaneció seca durante 109 días en 2022, 76 días en 2023 y 13 días en 2024. Para el equipo investigador, esta sucesión de episodios confirma que el sistema ha dejado de comportarse como una laguna permanente.

Además, las simulaciones realizadas en el marco del estudio indican que, entre 2039 y 2051, la laguna permanecerá seca, como media, un 10% del tiempo de estudio. Aunque algunos periodos futuros podrían registrar lluvias intensas, el trabajo concluye que ese aporte no bastaría para compensar el aumento de la evapotranspiración y la pérdida progresiva de resiliencia del sistema.

Además del efecto del clima, la investigación identifica cambios físicos en la propia laguna y su entorno inmediato que agravan su vulnerabilidad. Entre ellos, la reducción del área máxima inundada en las últimas décadas, la colmatación progresiva y el avance de la vegetación hacia zonas antes ocupadas por agua.