Evacuado al Hospital de Utrera (Sevilla) un varón de 73 años afectado tras el incendio de un vehículo en la calle Olmos

UTRERA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

Un hombre de 73 años ha sido evacuado al Hospital de Utrera (Sevilla) tras incendiarse en la madrugada de este sábado un coche en la calle Olmos en la mencionada localidad, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, a través de su página web, consultada por Europa Press.

El suceso ha ocurrido sobre las 3,15 horas, momento en el que un ciudadano alertó de un vehículo estacionado que estaba ardiendo en la mencionada calle. Asimismo, el aviso indicaba que el humo afectaba a una vivienda cercana.

En consecuencia, la salla del a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Los bomberos y los sanitarios han confirmado que el incendio ha causado daños a dos vehículos y a la puerta de una vivienda.