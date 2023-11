El exalcalde de Burguillos alega en el juicio que no tenía "ni idea" de urbanismo y culpa al arquitecto municipal

"Yo no tengo que saber la ley o la normativa. Yo me dedico a los vecinos", dice el ex primer edil socialista



SEVILLA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este jueves el juicio contra el exalcalde socialista de Burguillos Valentín López Fernández por un presunto delito de prevaricación derivado de no haber actuado, supuestamente adrede, ante una "irregularidad urbanística" en una parcela de sus propios padres, si bien el inculpado ha alegado que aunque ostentase las competencias de Urbanismo él no tenía "ni idea" de las normativas, que no era su trabajo abrir expedientes y que todo deriva de que el arquitecto municipal "no hizo su trabajo".

Durante el juicio, el exalcalde socialista de Burguillos ha accedido a responder a las preguntas de la Fiscalía, pero no a las de la acusación particular que ejerce el PP, toda vez que los hechos se remontan a noviembre de 2016, cuando él gobernaba el Ayuntamiento de Burguillos y la oposición la lideraba el popular Domingo Delgado, actual alcalde del municipio.

Entonces, según la Fiscalía, el edil del PP presentó en el Ayuntamiento "una denuncia relativa a irregularidades urbanísticas en dos parcelas clasificadas como suelo no urbanizable y catalogadas como de especial protección" por el planeamiento urbano, "siendo propiedad una de ellas de los padres del alcalde" de aquel momento, el acusado Valentín López.

El Ministerio Fiscal considera que el entonces alcalde socialista "tuvo en todo momento conocimiento de la denuncia y de los serios indicios de irregularidad"; así como de que el asunto "afectaba a sus progenitores", pese a lo cual "en ningún momento llegó a abstenerse en el conocimiento del asunto, tal y como hubiese procedido conforme a la Ley de Bases de Régimen Local".

La Fiscalía indica además que el entonces alcalde socialista "no llegó más que a solicitar un informe al arquitecto municipal, sin incoar expediente alguno", informando dicho técnico "verbalmente" el mismo mes de noviembre de 2016 y por escrito en diciembre de 2018, confirmando en ambos casos "la irregularidad de lo construido".

REQUERIMIENTO JUDICIAL

Fue en noviembre de 2018, según la Fiscalía, más de un mes antes del mencionado informe por escrito del arquitecto municipal, cuando el Ayuntamiento recibió un requerimiento" judicial "a fin de que informase sobre si se había cursado visita o incoado expediente administrativo alguno" sobre el asunto señalado por el PP.

No fue hasta el mencionado requerimiento judicial, según la Fiscalía, cuando "se aperturó el primer y hasta aquel momento único expediente administrativo", considerando que el entonces alcalde, "pese a conocer la ilegalidad de lo construido y la relación de parentesco" con los afectados, no ordenó "expediente urbanístico alguno", por lo que reclama para él dos años y medio de cárcel, una multa de 6.000 euros y 13 años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Pero durante el juicio, Valentín López ha manifestado que aunque él ostentaba como alcalde las competencias de Urbanismo, la apertura de expedientes no formaba parte de sus responsabilidades. Tal trabajo, según ha asegurado, correspondía "a los técnicos". Y es que según ha defendido, él era "un político" y como tal, no tenía "conocimiento en materia técnica".

"NI IDEA" DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

En ese sentido, ha asegurado que al conocer la denuncia del PP sobre la construcción promovida en la parcela de sus padres desconocía el planeamiento urbano vigente. Según sus palabras, no tenía "ni idea" de la normativa vigente en materia de urbanismo, porque consideraba que ese no era su papel.

"Yo no tengo que saber la ley o la normativa. Yo me dedico a los vecinos. Que tenga competencias de urbanismo no significa que tenga la carrera de urbanismo. Puedo tener un conocimiento, pero no me sé la ley", ha defendido el primer edil.

Y especialmente, Valentín López ha avisado de que todo este asunto deriva de que el arquitecto municipal, George Salvador T.P., "no hizo su trabajo", asegurando que él emitió "dos providencias" instándole a pronunciarse ante la denuncia del PP y dicho funcionario no lo hizo "porque no quiso". Así, ha negado que el arquitecto municipal le informase verbalmente de la "irregularidad" de la construcción promovida en la finca de sus padres, exponiendo que si dicho funcionario reconociese su supuesta omisión, sería quien estaría ahora "sentado" en el banquillo de los acusados.

CULPA AL ARQUITECTO MUNICIPAL

"Él sabe perfectamente que no hizo su trabajo", ha insistido, exponiendo que la actitud en general de este funcionario le llevó a "intentar abrirle un expediente disciplinario", extremo que "se quedó en agua de borrajas". Además, ha puesto de relieve que el citado funcionario siente "miedo y pánico" ante el popular Domingo Delgado, quien según ha dicho interponía denuncias sistemáticamente contra el entonces gobierno local del PSOE, sumando "más de diez".

En cualquier caso, Valentín López ha negado que como alcalde procurase un "atención diferente" al caso de la parcela de sus padres", asegurando que incluso su progenitor se "enfadó" con él hasta el punto de retirarle la palabra. Es más, ha defendido que su preocupación fue que todo este tipo de asuntos relacionados con el urbanismo gozase de "la mayor celeridad" posible.